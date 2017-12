Acidente com autocarro escolar em França: motorista acusada de homicídio involuntário

As autoridades judiciais francesas acusaram esta quinta-feira a condutora do autocarro cortado ao meio por um comboio no sudeste de França há precisamente uma semana de homicídio involuntário. No acidente morreram seis pessoas incluindo duas meninas com 11 anos, uma das quais de nacionalidade portuguesa.

Os investigadores continuam a tentar perceber se as cancelas da passagem de nível estariam, ou não, para cima, permitindo o atravessamento da via-férrea, mas o procurador do Ministério Público encarregue do caso, disse que as provas e os testemunhos já recolhidos sugerem que estariam mesmo para baixo.

A empresa ferroviária francesa SNCF disse na semana passada que "de acordo com testemunhas, a passagem de nível funcionou normalmente”. Trata-se de um cruzamento de nível "clássico", com sinalização automática e dois portões, que "não foi considerado particularmente perigoso", considerou a companhia.

A motorista de 46 anos, que também ficou ferida no acidente e ainda se encontra hospitalizada, assegura que as cancelas estavam levantadas e que, caso contrário, jamais teria atravessado a via.

Passava pouco das 16h (15h em Lisboa) de quinta-feira, dia 14, quando o autocarro escolar com cerca de 20 jovens estudantes do Collège Christian-Bourquin, na vila de Millas (Pirinéus Orientais) atravessou a passagem de nível 25 e foi atingido por um comboio. O acidente provocou também 18 feridos, com idades compreendidas entre os 11 e os 17 anos, nove dos quais em estado crítico.