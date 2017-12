Vice-PM britânico demite-se após escândalo de pornografia infantil

O vice-primeiro-ministro britânico, Damian Green, um dos aliados mais próximos da primeira-ministra, Theresa May, demitiu-se esta quarta-feira na sequência de um escândalo relacionado com a posse de pornografia infantil.

Green deixa o Governo depois de ter ficado provado que mentiu para tentar abafar o caso, segundo um comunicado do gabinete de Theresa, em que o vice-primeiro-ministro é acusado de ter prestado declarações “falsas e imprecisas” a respeito do assunto.

O caso remonta a 2008, quando foram encontrados conteúdos pornográficos no computador de Damian Green, no seu escritório no parlamento. Em 2015, o vice-primeiro-ministro britânico foi também acusado de assédio por uma jornalista, Kate Maltby.

“É com profundo pesar e com gratidão pelo seu contributo durante muitos anos que lhe pedi que se demitisse do Governo e aceitei a sua demissão”, escreveu Theresa May numa carta endereçada a Damian Green.

Na sua carta de demissão, citada pela BBC, o vice-primeiro-ministro reconheceu que poderia ter sido mais “claro” a respeito da posse de conteúdos pornográficos no seu computador e pediu desculpa pelas suas ações.