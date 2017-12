Senado dos EUA aprova maior reforma fiscal em mais de três décadas

Donald Trump está prestes a conquistar o seu primeiro triunfo legislativo desde que tomou posse há quase um ano, depois de o Senado ter seguido a rota indicada pela Câmara dos Representantes e ter aprovado a maior reforma fiscal do país em mais de 30 anos, na madrugada desta quarta-feira (ainda noite de terça nos EUA).

O projeto-lei aprovado pelos republicanos, que controlam as duas câmaras do Congresso, chegará à mesa do Presidente norte-americano para aprovação final, mas antes disso terá de ser novamente aprovado pela Câmara dos Representantes por causa de uma falha processual nas votações de terça.

O partido no poder argumenta que os cortes de impostos às grandes e pequenas empresas vão potenciar o crescimento económico dos EUA. Os críticos dizem que o pacote legislativo vai aumentar o défice e só vai beneficiar os mais ricos do país.

Quando a contagem no Senado confirmou a aprovação das medidas, com os votos a favor dos 51 republicanos contra os 48 democratas, manifestantes reunidos na galeia pública da câmara gritaram “Matem o projeto-lei” e foram escoltados para fora do edifício.

Logo a seguir, o líder da minoria democrata na câmara alta do Congresso avisou os opositores de que vão pagar o preço desta “legislação horrível” nas eleições intercalares de novembro do próximo ano.

“A substância [do pacote legislativo] e esta votação são tão podres que daqui a um ano os republicanos vão estar a fugir deste projeto-lei com vergonha de terem votado a favor dele esta noite”, declarou Chuck Schumer.

Antes da votação no Senado, 12 republicanos da Câmara dos Representantes tinham-se alinhado com os 191 legisladores do Partido Democrata na tentativa de chumbarem a reforma fiscal proposta por Trump, mas esta acabaria por avançar para o Senado graças aos 227 votos a favor da maioria dos legisladores do partido no poder.

“Hoje devolvemos às pessoas deste país o seu dinheiro”, declarou Paul Ryan, líder da maioria republicana na câmara baixa, sob fortes aplausos da bancada maioritária. “Isto é, afinal de contas, o dinheiro delas!”

Entre outras coisas, o projeto-lei prevê um corte nos impostos cobrados às grandes empresas norte-americanas, que vão passar de 35% para 21%, impostos mais baixos sobre heranças e menos taxas cobradas sobre os lucros obtidos no estrangeiro.

Antes destas votações, uma comissão não-partidária do Congresso já tinha avisado que a legislação apresentada por Donald Trump vai, ao longo dos próximos dez anos, acrescentar até 1,4 biliões de dólares (1,18 biliões de euros) à dívida nacional, uma que ronda atualmente os 20 biliões de dólares (16,8 biliões de euros).