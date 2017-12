Quinta britânica proíbe entrada a cães, crianças e...polacos

Emigrante polaco alega que está a ser alvo de discriminação, pelo que decidiu avançar com ações legais contra a propriedade privada, através de uma campanha de crowdfunding

A Field Farm Fisheries — propriedade privada com um lago para a prática de pesca desportiva —, em Oxfordshire, no Reino Unido, está a ser acusada de xenofobia. Em causa está uma placa à entrada da quinta que diz que não é permitida a entrada de polacos ou pescadores de outros países da Europa de Leste, assim como carros, crianças e cães, avança o diário “The Guardian”.

Rado Papiewski, de 35 anos, mostrou-se perplexo com a proibição de entrada no local, lamentando que esteja a ser alvo de discriminação. “Quando vi a placa pela primeira vez o que pensei foi no meu filho de 10 anos, que adora pescar. Como poderia dizer-lhe que não podia pescar ali, porque o seu pai nasceu na Polónia?”, lembrou o emigrante polaco.

Foi a pensar nisso que decidiu avançar com ações legais contra a quinta, através de uma campanha de crowdfunding. “Jamais deveriam ter colocado um sinal assim, porque se discrimina claramente o povo polaco e da Europa de Leste. Isso deixou-nos com raiva, a mim e aos meus colegas imigrantes, porque somos pessoas que respeitam a lei e só queremos que este tipo de ações discriminatórias não tenham espaço na comunidade piscatória da Grã-Bretanha”, acrescentou Rado Papiewski, citado pelo “The Guardian”.

Em defesa do polaco, o procurador Alex Peebles alega que a quinta está a desrespeitar a lei da igualdade (Ato da Igualdade de 2010) no Reino Unido, ao “recusar claramente os serviços a certas pessoas com base na sua raça ou nacionalidade”.

Também o porta-voz da Comissão de Igualdade e Direitos Humanos lamentou a atitude da propriedade privada, sublinhando que esse tipo de cartazes “devia ser uma coisa do passado” e que hoje em dia qualquer pessoa ou empresa deve enfrentar uma ação judicial face ao seu comportamento xenófobo.