Presidente sul-coreano sugere suspensão de exercícios militares com norte-americanos

O líder da Coreia do Sul sugeriu que os exercícios militares com os Estados Unidos na Península Coreana poderão ser suspensos para reduzir as tensões com o Norte, mas apenas se Pyongyang se comportar nas próximas semanas.

Numa entrevista ao canal norte-americano NBC, Moon Jae-in disse que “é possível que a Coreia do Sul e os EUA revejam a possibilidade de adiar os exercícios”, uma “sugestão” que já apresentou aos EUA e que “os EUA estão a analisar”. “Contudo”, acrescentou, “tudo vai depender de como a Coreia do Norte se comportar”.

Na entrevista, o Presidente sul-coreano também disse que gostaria que houvesse atletas norte-coreanos a participar nas Olimpíadas de Inverno na cidade de PyeongChang, na Coreia do Sul, onde o país leva a cabo parte dos exercícios militares conjuntos com os EUA todos os anos.

A dois meses do início da competição, em fevereiro de 2018, há receios de que Pyongyang aproveite os Jogos Olímpicos para testar novos mísseis balísticos intercontinentais ou para lançar um ciberataque semelhante ao WannaCry, cuja autoria foi atribuída ao regime de Kim Jong-un pelos EUA, esta semana.

Apesar de Washington e Seul insistirem que as suas atividades militares conjuntas na Península são puramente defensivas, os exercícios têm representando uma das grandes fontes das tensões na região, com a Coreia do Norte a acusar os dois países de, com eles, estarem a preparar uma invasão do seu território.

Contactado pela NBC, um porta-voz do Comando dos EUA no Pacífico, Dave Benham, escusou-se a comentar os planos para as próximas semanas ou se esses exercícios vão, de facto, ser suspensos para amainar as tensões com Pyongyang.

No início de dezembro, os norte-americanos e os sul-coreanos participaram num novo exercício aéreo de larga escala, uma semana depois de a Coreia do Norte ter testado um novo míssil balístico intercontinental que terá alcance suficiente para atingir qualquer parte da América continental.

Mais de 230 aviões participaram nesse exercício, um dos vários que os dois países concretizam todos os anos, com a participação de dezenas de milhares de tropas para, nas suas palavras, melhorarem as capacidades de resposta a um potencial ataque norte-coreano.

“Se a Coreia do Norte suspender as suas provocações antes dos Olímpicos em PyeongChang, isso ajudará a garantir umas Olimpíadas seguras”, acrescentou Moon na entrevista. “Para além disso, também ajudará a criar uma atmosfera propícia ao diálogo intercoreano bem como ao diálogo EUA-Coreia do Norte.”

Desde que se tornou Presidente, em maio, Moon tem manifestado várias vezes o seu desejo de ver a Coreia do Norte integrar a competição de inverno, que vai começar a 9 de fevereiro numa cidade que dista apenas 80 quilómetros da zona desmilitarizada da Península, uma fronteira de alta tensão desde que as duas Coreias assinaram um armistício em 1953, após três anos de guerra.

Contudo, não é certo que atletas norte-coreanos possam participar nos Olímpicos de Inverno, já que os dois únicos que se qualificaram para a competição, os patinadores Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik, falharam o prazo de registo no evento.

Moon acredita que a Coreia do Norte pode decidir integrar a competição internacional “no último minuto” e, acima disso, que Pyongyang não vai tentar semear o caos durante os Jogos, os primeiros a terem lugar na Península Coreana desde os Olímpicos de Verão de 1988, em Seul.

O comité olímpico dos EUA já confirmou que vai enviar toda a sua equipa de atletas para PyeongChang, depois de a embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, ter sugerido que a participação dos EUA ainda não estava decidida por questões de segurança.