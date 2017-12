Polónia em risco de perder direito de voto na UE por pôr em causa valores do bloco

A União Europeia pode estar prestes a dar início a um processo formal contra a Polónia que, em última instância, poderá levar o país a perder os seus direitos de voto em Bruxelas, numa altura em que o governo do Estado-membro continua a avançar com uma controversa reforma judicial que põe em risco a independência do sector.

O primeiro passo, na forma de um aviso ao governo de extrema-direita, será dado esta quarta-feira, aponta o correspondente do “The Guardian” em Bruxelas, num passo sem precedentes contra um Estado-membro que promete exacerbar as tensões entre diferentes blocos dentro da organização europeia.

Esta luta está a desenrolar-se há dois anos, mas terá ganhado fôlego no final da semana passada, quando o Senado aprovou legislação que dá mais poderes ao governo sobre o Supremo Tribunal e sobre o Conselho Nacional de Justiça, responsável por nomear os juízes do país.

Mateusz Morawiecki, que tomou posse como primeiro-ministro da Polónia no início de dezembro, defende as alterações iniciadas pela sua antecessora do Partido da Lei e Justiça (PiS) e, na semana passada, admitiu aos jornalistas que a decisão sobre o artigo 7 do Tratado da União Europeia — a ser tomada esta quarta-feira — deverá ser contrária ao seu governo.

A possibilidade de esse artigo ser ativado, uma sanção nunca usada até agora, foi colocada na agenda da Comissão Europeia desta quarta-feira. Os 28 comissários do Executivo comunitário vão estar reunidos para, entre outras coisas, debaterem a situação na Polónia; logo a seguir é esperado que o vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans, anuncie aos jornalistas a decisão que foi tomada.

Reino Unido entre Bruxelas e Varsóvia

Isto terá lugar um dia antes de a primeira-ministra britânica, Theresa May, viajar até Varsóvia para uma cimeira entre o Reino Unido e a Polónia, na qual a chefe do governo quer apresentar a sua visão sobre um acordo comercial pós-Brexit a ser negociado com toda a UE.

Acompanhada do seu ministro das Finanças, Philip Hammond, e do chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, May deverá ser confrontada pelos jornalistas sobre que posição assume face ao que está a acontecer na Polónia. Até agora, o Reino Unido tem adotado uma postura ambígua sobre o caso, por não querer potenciar a ingerência de Bruxelas nos assuntos internos do país.

Apesar de os britânicos serem grandes defensores da total independência dos sistemas judiciais, o governo de May tem na Polónia um dos Estados-membros com quem tem estado a tentar construir alianças e angariar apoios para a segunda fase das negociações do Brexit, numa altura em que continua empenhado em firmar um acordo de trocas comerciais “profundo e especial” com o bloco.

O que está em causa

Se um acordo for alcançado pelos comissários europeus para punir Varsóvia, todos os Estados-membros serão convidados a emitirem avisos formais à Polónia sob o argumento de que os valores fundamentais da UE estão “em sério risco” no país. Se 22 dos 28 Estados-membros votarem a favor disso, será emitido um aviso formal ao governo polaco, que terá depois várias semanas para responder ao bloco antes de lhe serem aplicadas potenciais sanções.

A mais séria prevê a perda de direitos de voto do Estado-membro no Conselho, algo que, para avançar, precisa de ser aprovado por unanimidade. É improvável que isso venha a acontecer, já que o governo de direita da Hungria — também ele acusado de pôr em causa os valores fundamentais da UE — tem insistido que nunca apoiará tal passo contra o seu aliado.

No verão, Timmermans tinha avisado que a UE estava muito perto de ativar o artigo 7 contra a Polónia por causa da sua reforma judicial, que descreveu como um perigo para integridade do povo polaco bem como do mercado interno europeu. Sob as novas leis, apoiadas pelo Presidente polaco mas ainda por promulgar, passa a ser a câmara baixa do parlamento a escolher a composição do Conselho Nacional de Justiça, responsável por nomear os juízes do país, e será criada uma câmara disciplinar autónoma dentro do Supremo Tribunal cujos membros serão escolhidos pelos deputados da câmara alta do parlamento.

O PiS argumenta que não houve uma reforma apropriada do sistema judicial polaco após a queda do comunismo e que, por esse motivo, é preciso renová-lo e reorganizá-lo A oposição acusa o governo de estar a orientar a Polónia para o autoritarismo e de ter como principal objetivo controlar os principais organismos judiciais do país através da nomeação de pessoas que estão alinhadas com o partido no poder.

“A democracia está a ser desmantelada na Polónia”, acusou há um mês Guy Verhofstadt, ex-primeiro-ministro belga que agora lidera a Aliança dos Liberais e Democratas no Parlamento Europeu. “A UE tem de assumir uma postura forte contra este retrocesso do Estado de Direito que está a ser implementado pelo governo PiS, que contradiz totalmente os valores da UE. Isto não tem a ver com punir o povo da Polónia, que merece melhor do seu governo.”