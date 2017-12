Myanmar. Governo recusa acesso a Relatora Especial da ONU

O governo de Myanmar (antiga Birmânia) recusou o acesso ao país no início de 2018 da Relatora Especial das Nações Unidas (ONU) para Direitos Humanos, Yanghee Lee.

“Estou confusa e dececionada com essa decisão pelo governo de Myanmar. Esta declaração de não colaboração com o meu mandato só pode ser vista como uma forte indicação de que deve haver algo terrivelmente horrível a acontecer em Rakhine, bem como no resto do país”, declarou Yanghee Lee, sublinhando esperar que o governo de Suu Kyi recue na sua decisão.

A responsável — que deveria visitar Myanmar já em janeiro para avaliar os Direitos Humanos, nomeadamente a atuação contra a minoria étnica Rohingya no estado de Rakhine — esteve no país em julho. No entanto, o executivo de Myanmar manifestou-se desagradado com um declaração feita na altura pela Relatora Especial das Nações Unidas, decidindo agora colocar um ponto final na cooperação com a ONU.

Yanghee Lee considerou “injusta” a decisão e manifestou-se preocupada com a marcha-atrás do governo de Myanmar, cujo representante permanente na ONU tinha informado há duas semanas que o país iria continuar a cooperar com o organismo.

“É uma vergonha que Myanmar tenha decidido seguir este caminho. O governo tem repetidamente negado violar os Direitos Humanos em Myanmar, especialmente no estado de Rakhine, e diz que não tem nada a esconder, mas o fim da cooperação com o meu mandato sugere o contrário”, acrescentou.

Nas últimas vezes, os relatores da ONU obtiverem autorização para visitar Myanmar, embora fossem sempre impedidos de aceder a algumas áreas, alegadamente devido a questões de segurança.

Mais de 620 mil membros da comunidade Rohingya no estado de Rakhine fugiram para o Bangladesh nos últimos três meses, devido à repressão do Exército birmanês. A ONU e várias organizações de Direitos Humanos denunciaram aquilo que consideram ser uma “limpeza étnica”, cujos membros da minoria são vítimas de vários tipos de agressões. Suu Kyi e o Exército birmanês negam, contudo, tais abusos, mas jornalistas, funcionários de organizações de Direitos Humanos e peritos da ONU são continuamente impedidos de visitar aquele estado do norte do país.