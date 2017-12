Morreu o cardeal Bernard Law, figura central num dos maiores casos de pedofilia na Igreja

O cardeal norte-americano Bernard Law, que foi forçado a resignar ao cargo de arcebispo de Boston em 2002 por causa de um grande escândalo de abuso sexual de menores, morreu esta terça-feira em Roma. Tinha 86 anos.

Law foi acusado de ter mudado padres pedófilos de dioceses em vez de confrontar as acusações tecidas contra eles por inúmeras vítimas, num caso que foi investigado e denunciado por uma equipa de jornalistas do diário “The Boston Globe”, no final de 2001.

A série de artigos publicados a partir dessa altura acabaria por valer ao jornalista Michael Rezendes o prémio Pulitzer de não-ficção. O famigerado escândalo de pedofilia na Igreja Católica norte-americana seria, mais tarde, abordado no filme “O Caso Spotlight”, que conquistou o Óscar de Melhor Filme em 2015.

Após deixar Boston, Bernard Law mudou-se para o Vaticano durante o papado de Bento XVI, onde trabalhou até 2011. No início do ano seguinte, a diocese de Boston seria abalada por novas alegações de abuso sexual de menores por dezenas de padres, ao longo de décadas.

Para pagar indemnizações às mais de 500 vítimas de abusos, a igreja da capital do Massachusetts vendeu terrenos e edifícios avaliados em mais de 100 milhões de dólares (84,4 milhões de euros) para evitar a bancarrota. Seria este escândalo que acabaria por levar o Vaticano a delinear novos planos de combate à pedofilia dentro da Igreja Católica Apostólica Romana.