Descarrilamento nos EUA: investigadores suspeitam de distração do maquinista

Fonte próxima da investigação ao acidente ferroviário ocorrido esta segunda-feira num viaduto a 64 quilómetros a sul da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, disse à agência Associated Press que uma eventual desconcentração do maquinista é, por enquanto, a explicação mais provável para o descarrilamento de matou três pessoas e deixou dezenas feridas.

O maquinista ter-se-á distraído com um colega ainda em formação que viajava com ele na locomotiva. No momento do descarrilamento, o comboio seguia a 80 milhas por hora (129 kms/h) quando deveria, no máximo, circular a 30 milhas por hora (48 kms/h) na curva onde aconteceu o acidente.

Esta terça-feira, Bella Dinh-Zarr do National Transportation Safety Board, entidade encarregada nos Estados Unidos de investigar este género de acidentes, já tinha revelado que o sistema de controlo automático de velocidade – que poderia ter abrandado ou mesmo travado o comboio – não estava a funcionar.

Diversos tipos de sensores, como os de velocidade, até já se encontram instalados na via mas só estarão operacionais lá para a primavera, disse aos jornalistas Bella Dinh-Zarr. Há muito que os reguladores pressionam as empresas de caminho de ferro para que instalem este tipo de tecnologia, mas a verdade é que os prazos têm sido sucessivamente adiados.

Esta terça-feira, Bella Dinh-Zarr disse que ainda é muito cedo para chegar à conclusão que o sistema de controlo automático de velocidade poderia ter evitado o acidente, mas lembrou que é obrigatório a nível nacional desde 2015 e responsabilizou o Congresso pelos sucessivos adiamentos.

O comboio de passageiros da operadora de transportes ferroviários Amtrak, descarrilou em plena hora de ponta, cerca das 7h40 (15h40 em Lisboa) num viaduto a 64 quilómetros a sul da cidade de Seattle, no Estado norte-americano de Washington, tendo caído sobre uma autoestrada (I-5) que liga as cidades de Tacoma e Olympia.