Arábia Saudita fecha única fronteira terrestre do Qatar

A Arábia Saudita determinou, esta terça-feira, o fecho permanente da única fronteira terrestre do Qatar, uma decisão que ocorre após as conversações que tiveram lugar no Conselho de Cooperação do Golfo, no Kuwait, terem sido interrompidas devido às divergências existentes.

A fronteira já havia estado encerrada durante duas semanas após a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrain terem cortado os laços diplomáticos e comerciais com o Qatar, a 5 de junho, acusando o país de financiar o terrorismo e de manter uma relação próxima com o seu principal rival na região, o Irão.

Duas semanas depois a fronteira voltou, contudo, a ser aberta, tendo permanecido em funcionamento desde então sobretudo devido a motivos humanitários.

A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrain também solicitaram aos cidadãos do Qatar para que abandonem os seus países.