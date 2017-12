Relator da ONU para a pobreza diz que plano fiscal de Trump vai agravar a situação social nos EUA

Os Estados Unidos estão a caminho de se tornar a sociedade mais desigual do mundo, com 1 em cada oito cidadãos — cerca de 40 milhões, incluindo 13 milhões de crianças — a viver em condições de pobreza. Não foi Donald Trump que criou essa situação, mas as suas políticas vão agravá-la bastante. É a conclusão de Philip Alston, relator especial da ONU para a pobreza extrema e os direitos humanos, num relatório elaborado após uma visita de duas semanas aos Estados Unidos, e publicado sexta-feira.

Alston destaca em especial os efeitos previsíveis da proposta de reforma fiscal que deverá receber aprovação final no Congresso ao longo da próxima semana, e que terá um custo total de 1,46 milhões de milhões de dólares, representando uma transferência financeira maciça dos ricos para os pobres, segundo Alston.

Na introdução ao relatório, ele não poupa as palavras: "O pacote de reforma fiscal é uma tentativa de tornar a América a sociedade mais desigual do mundo, e vai aumentar fortemente os níveis já elevados de desigualdade de riqueza e rendimento entre o 1% dos americanos mais ricos e os 50% mais pobres." Em entrevistas dadas sexta-feira, Alston aludiu ao modo como uma interpretação moralista da situação — os ricos como os virtuosos criadores de riqueza, os pobres como culpados da sua própria miséria — ajuda a perpetuar a injustiça.

Excecional, sim, mas em desigualdade

A baixa de impostos anunciada beneficiará largamente as camadas mais ricas da população, com o diferencial preenchido através de cortes numa grande variedade de programas de assistência social e outros. "Os cortes dramáticos propostos por Donald Trump e pelo líder da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, e que já começaram a ser implementados por esta administração, vão essencialmente rasgar dimensões cruciais de uma rede de proteção que já se encontra cheia de buracos."

Tendo visitado o Alabama, a Califórnia, a Georgia, a Virgínia Ocidental, Washington e Porto Rico, e falado com muitas pessoas diferentes, desde responsáveis locais a cidadãos comuns, Alston diz que ouviu referências constantes ao lendário "excecionalismo" americano, e comenta: "Os Estados Unidos de hoje revelam-se excecionais em aspetos bem mais problemáticos que contrastam com a sua imensa riqueza e o seu compromisso original com os direitos humanos."

"São um dos países mais ricos e poderosos do mundo e um dos países tecnologicamente mais avançados", continua, "mas nem a sua riqueza nem a sua tecnologia estão a ser utilizados para resolver a situação". Ele refere muitas carências sofridas pelos pobres, em áreas que vão desde a rede de esgotos e à higiene pública até à cobertura de saúde. E nota como elas frequentemente se alimentam umas às outras.

Muitos americanos não têm meios que lhes permitam ir ao dentista, por exemplo. Isso leva-os a ficar com a dentição estragada, o que por sua vez lhes torna mais difícil arranjarem emprego. E o ciclo perpetua-se. Com milhões de crianças a serem vítimas de problemas dos quais obviamente não podem ter culpa nenhuma.