O fantasma de Chiang Kai-shek

Há três anos, pela primeira vez, a Republica Popular da China enalteceu o heroísmo de soldados do exército nacionalista na resistência antijaponesa, contrariando a narrativa imposta durante mais de meio século, que glorificava apenas o papel Partido Comunista. No dia 3 de setembro de 2014, instituído então como “Dia Nacional da Vitória da China na Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa”, as autoridades de Pequim divulgaram uma lista de “500 mártires e heróis”, entre os quais 90 militares do Partido Nacionalista (Kuomintang), que governava a China quando o Japão invadiu o país. “O respeito que estas pessoas merecem era devido há muito tempo”, reconheceu um jornal oficial. Antes disso, “nem sequer se mencionavam as importantes batalhas travadas pelas forças do Kuomintang contra os invasores japoneses”.

Chiang Kai-shek, o chefe do Partido Nacionalista, não fazia parte daquela lista, mas também tem vindo a ser reabilitado. A casa onde nasceu, na província de Zhejiang, na costa leste da China, é hoje uma atração turística. Em Taiwan, a ilha onde se refugiou depois de os comunistas tomarem o poder no continente, a tendência é precisamente a oposta.

Cinco mil execuções

A lei marcial imposta à população de Taiwan pelo governo do Koumintang vigorou até 1987, doze anos após a morte do Chiang Kai-shek. Mais de 100 mil pessoas foram julgadas em tribunais militares e cerca de 5000 terão sido executadas. Na semana passada, o parlamento de Taiwan decidiu eliminar o “legado autoritário” de Chiang Kai-shek, mudando o nome de ruas, escolas e instituições, e removendo estatuas e outros símbolos associados ao antigo líder. É mais do que um ajuste de contas com o passado.

Como a atual presidente, Tsai Ing-wen, a maioria do parlamento de Taiwan pertence ao Partido Democrático Progressista (DPP), que, ao contrário do Partido Nacionalista, não vê a ilha com uma simples província da China. “As forças pró-independência estão a tentar erradicar a cultura chinesa em Taiwan”, disse um alto funcionário chinês.

Pequim defende a “reunificação pacifica” com Taiwan, mas promete recorrer a “meios não pacíficos” se a ilha declarar a independência. “A questão de Taiwan é uma herança da guerra civil na China” e “a reunificação da pátria é o sagrado dever de todos os chineses, incluindo dos compatriotas de Taiwan”, diz a Lei Antissecessão aprovada em 2005 pela Assembleia Nacional Popular. Trata-se de “uma questão interna da China, que não está sujeita a interferências externas”.

Aquela lei foi evocada a semana passada pelo conselheiro da embaixada da China em Washington, Li Kexin, a propósito de uma resolução do congresso norte-americano autorizando visitas mútuas de navios da marinha dos Estados Unidos e de Taiwan. “No dia em que um navio americano chegue a Kaohsiung (maior porto da ilha) o Exército Popular de Libertação recuperará Taiwan”, ameaçou o diplomata.

Pequim ameaça EUA

Situado a 400 km da costa chinesa, Kaohsiung é o maior porto de Taiwan e a sede do comando naval da ilha. Se os EUA enviarem navios para lá — advertiu Li Kexin — “a China ativará a Lei Antissecessão”.

As palavras do diplomata foram descritas em Pequim como “um risco a não pisar”. A China “opõe-se a qualquer forma de contacto militar entre Taipé e Washington”, precisou um porta-voz do Governo chinês.

Nos dias seguintes, a força aérea chinesa efetuou exercícios perto de Taiwan com caças, bombardeiros, aviões de transporte e outro tipo de aeronaves: “patrulhas de rotina” para “salvaguardar a soberania nacional”, segundo a terminologia oficial.

O “Global Times”, tabloide radical do Partido Comunista Chinês, foi mais aguerrido: “A determinação do continente para impedir Taiwan de alcançar a independência excede a do DPP e suplanta o jogo dos Estados Unidos de utilizar a carta de Taiwan. O Continente tem o poder militar e a vontade estratégica para enfrentar qualquer desafio”.