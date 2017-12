Filipinas. Tufão causa pelo menos três mortos e 80 mil deslocados

As inundações provocadas por uma tempestade tropical causaram pelo menos três mortos e obrigaram cerca de 80 mil pessoas a abandonar as suas casas, no leste das Filipinas, anunciaram este sábado as autoridades.

A tempestade, chamada como Kai-Tak, com ventos na ordem de 110 quilómetros/hora, deve progredir em direção a Samar, a terceira maior ilha das Filipinas, avançando para o centro do país durante o fim de semana, segundo os serviços meteorológicos nacionais.

Um bebé de dois anos morreu afogado na ilha de Leyte, próxima da ilha de Samar, declarou um responsável local. Uma mulher morreu num deslizamento de terra e uma outra pessoa morreu depois de ter sido arrastada para um esgoto.

"Mais de metade das aldeias estão inundadas", disse, numa entrevista por telefone à cadeia filipina de televisão ABS-CBN Marcelo Picardal, vice-governador da província do leste de Samar.

As ilhas de Samar e Leyte, onde vivem 4,5 milhões de pessoas, foram fortemente atingidas pelo tufão Hayan em 2013, que causou um total de 7.350 mortos e desaparecidos.

Camiões do exército foram enviados para as zonas atingidas para prestar socorro aos cerca de 77 mil habitantes que tiveram de ser retirados para os centros de acolhimento.

Cerca de 20 tufões ou tempestades tropicais formam-se todos os anos na zona das Filipinas.