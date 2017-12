Ex-ministro da Economia russo condenado a oito anos numa colónia penal

Um tribunal de Moscovo declarou o ex-ministro da Economia russo culpado de receber subornos e sentenciou-o a uma longa pena numa colónia prisional. É o mais alto responsável russo condenado num processo desse género em quase trinta anos. Mas o caso, envolvendo um pagamento de 2 milhões de dólares que terá sido exigido por Ulyukayev a um homem próximo de Putin, levanta muitas dúvidas, podendo estar relacionado com jogos de fações dentro do Kremlin.

Ulyukayev, foi ministro da Economia entre 2013 e 2016, pertencia à chamada facão liberal. Defendia a privatização de muitas empresas públicas, a fim de as tornar mais eficientes. Essa posição, que foi dominante nos anos 90 e nunca desapareceu totalmente do governo, perdeu peso desde que a baixa no preço do petróleo deixou menos para dividir entre as pessoas ligadas ao poder. Na Rússia, como noutros países com amplos recursos naturais e governos autoritários, a chamada "partilha de despojos' é um elemento fundamental do sistema político.

Poucos homens serão tão próximos de Putin como Igor Sechin, diretor da Rosneft, uma petrolífera estatal que é das maiores companhias na Rússia. O ano passado a Rosneft queria comprar a Bashneft, outra petrolífera mais pequena. Segundo a acusação, Ulyukayev terá exigido um suborno para autorizar a compra. Uma versão algo estranha, pois é sabido que a ultima palavra nesses negócios cabe sempre a Putin, e a proximidade dele a Sechin é amplamente conhecida.

“Leva o cesto, boa sorte, obrigado”

Tal como foi apresentada em tribunal, a história parece um episódio de filme. Durante um jogo de bilhar em Goa, contou Sechin, Alexei Ulyukayev solicitou o suborno fazendo o sinal de 'dois' com um dedo. Sechin terá ido às autoridades, que puseram o ministro sob escuta. Em novembro do ano passado, os dois homens encontraram-se e Ulyakayev foi filmado a aceitar de Sechin uma mala com salsichas – uma prenda tradicional na Rússia.

A procuradoria diz que também lá se encontravam dois milhoes em notas, mas Uyukayev explicou ter julgado que eram garrafas de vinho. Curiosamente, os homens haviam estado a discutir o valor real da Rosneft, com Ulyukaeyv a mostrar-se cético, comparando o valor da companhia na Bolsa de Londres com a de outras no setor. Sechin responde simplesmente: "Leva o cesto. É tudo, boa sorte e muito obrigado".

Logo a seguir, a policia abordou o ministro e "encontrou" o dinheiro: maços de notas de cem rublos ainda com a tira de papel do banco. Ulyukaeyv foi detido, e Putin demitiu-o no mesmo dia, sendo as razões anunciadas publicamente. Ulyukayev esperou o julgamento em prisão domiciliária.

Toda a gente tem dossiers sobre toda a gente

É o último episódio das guerras internas na corte de Vladimir Putin. Sabendo-se que a corrupção é a regra do jogo no regime, e que as decisões judiciais em casos desse tipo são determinadas ao mais alto nível, ninguém levará demasiado a sério aquilo que as sentenças dão como provado. O que os cortesãos têm de levar a sério – e esse constituirá o verdadeiro objetivo dos processos - é a demonstração de poder que um veredito como o agora anunciado representa, e a ameaça que implica.

Ulyukayev foi condenado a oito anos de cadeia e a uma multa de 130 milhões de rublos (1,87 milhões de euros). No tribunal, com um ar emagrecido e usando uma humilde t-shirt as riscas, ouviu a juíza ler a decisão em voz tremente e comparou a sentença a uma pena de morte, sugerindo que o processo teve motivos políticos.

Uma opinião que o mais conhecido opositor de Putin, Alexey Navalny, parece partilhar: "É evidente que só Putin pode tomar a decisão num assunto como este da Rosneft comprar a Bashneft. A ideia de que Ulyukayev estivesse em posição para de alguma forma fazer chantagem sobre a Rosneft e exigir dinheiro para aprovar o negócio é totalmente cómica. Acho que é uma espécie de roleta russa. Toda a gente tem um dossier sobre toda a gente, e Putin decide quem é atingido".