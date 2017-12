Esquerda radical “decide” eleições presidenciais chilenas

Cerca de 14 milhões de chilenos vão este domingo às urnas para decidir quem substituirá a presidente Michelle Bachelet no Palácio de La Moneda. Frente a frente nesta segunda volta estão o empresário e ex-presidente do Chile (2010-2014), Sebastian Piñera, pela coligação centro- direita Vamos Chile, e o senador e antigo apresentador de televisão, Alejandro Guillier, apoiado pela aliança centro-esquerda Nova Maioria, considerada próxima da atual presidente.

Mas, num país governado ao centro desde que recuperou a democracia no início da década de 1990, os analistas consideram que o resultado de domingo dependerá em muito da capacidade de mobilização da esquerda radical reunida na Frente Amplio.

Se Piñera conquistou 36,6% dos votos na primeira volta a 19 de novembro e Gullier 22,7%, a grande surpresa foram os 20,3% obtidos por Beatriz Sanchez, a colocar em terceiro lugar a líder da coligação da esquerda radical criada em janeiro deste ano. Mais do dobro do que a maioria das sondagens lhe dava na primeira volta. Piñera, por seu lado, ficou aquém dos 44% que os principais estudos de opinião lhe atribuíam na altura.

Sem ter feito até agora nenhuma declaração pública de indicação de voto aos seus apoiantes, Beatriz Sanchez disse há pouco tempo numa conferência de imprensa em reação a uma proposta de Sebastian Piñera que o seu voto iria para Alejandro Gillier. “Um triunfo de Piñera não seria só um passo atrás, mas um risco para o Chile”, disse na altura a também antiga jornalista citada pelo diário francês "Le Monde".

Ao contrário de Beatriz Sanchéz, dois deputados e líderes da Frente Amplia, Gabriel Boric e Giorgio Jackson, anunciaram sexta-feira nas redes sociais quase em simultâneo que vão votar em Alejandro Guillier. Uma tomada de posição que pretende “impedir que Sebastián Piñera governe com José Antonio Kast” — o candidato de extrema-direita que obteve cerca de 8% dos votos na primeira volta e que apoia Piñera.

Analistas salientam que outro fator que poderá fazer pender a balança para o lado de Guillier foi a presença do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica no comício de encerramento da Nova Maioria na quarta-feira em Santiago.

Porém, continua tudo em aberto. As eleições de domingo estão rodeadas de “um dos maiores graus de incerteza desde o retorno da democracia”, disse à agência France Press, o diretor do Centro de Análises da Universidade de Talca, Mauricio Morales. O analista lembra que os chilenos “praticamente não contam com informação credível ou confiável de sondagens de opinião que permitam prever um resultado”. Na mesma linha, Guillermo Holzmann, professor da Universidade de Valparaíso salienta que “tudo aponta para uma estreita margem de vitória”. Em declarações à Reuters, Holzmann considera que as eleições de domingo são “fora do comum na medida em que tem sido difícil avaliar o eleitorado”.

Como a legislação eleitoral do Chile impede a publicação de sondagens nos quinze dias anteriores, a última sondagem publicada a 1 de dezembro dava um empate técnico entre Piñera e Gullier, com 21,4% dos entrevistados a declarem-se indecisos em que vão votar.