Catalunha partida ao meio precisa de um bom negociador

Só uma surpresa de última hora, como o eventual regresso súbito à Catalunha do ex-presidente Carles Puigdemont, que fugiu para Bruxelas poucas horas após a aplicação do artigo 155º da Constituição, poderia modificar significativamente o panorama das regionais catalãs marcadas para quinta-feira, dia 21. A presença em território espanhol do presidente catalão destituído daria lugar à sua imediata detenção e muito provável encarceramento, ao abrigo de uma ordem judicial.

Fazer de Puigdemont um mártir seria benéfico para a lista que encabeça, com o lema Juntos pela Catalunha (JxC). A campanha que tem realizado a partir da capital da Bélgica e da União Europeia, através de constantes aparições em vídeo, revelou-se extremamente produtiva para esta formação independentista. Ainda assim, as últimas sondagens são motivo de desalento: a governabilidade da Catalunha pode tornar-se um novo pesadelo a curto e médio prazo.

A única coisa clara é que a sociedade catalã está dividida, quase ao meio, em dois blocos difíceis de reconciliar. Isto é, a paisagem política está mais ou menos igual à que existia antes da intervenção do Estado central, na sequência da confusa Declaração Unilateral de Independência (DUI) formulada por Puigdemont no parlamento regional.

A soma dos partidos constitucionalistas consegue, pela primeira vez, suplantar a dos seus adversários, alcançando 44,9% dos votos e 63 lugares de deputados, segundo um estudo do instituto Metroscopia publicado no diário “El País”. Continua a haver, embora em queda, um sólido bloco separatista de cerca de dois milhões de eleitores (num total de 5,5 milhões), embora aquém da maioria absoluta, cifrada em 68 assentos. Esse bloco somaria 43,8% dos votos e 61 deputados, distribuídos por três forças políticas: JxC, Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) — cujo líder, Oriol Junqueras, antigo vice-presidente da região, está preso há mês e meio com outros três líderes independentistas — e Candidatura de Unidade Popular (CUP, extrema-esquerda), cujo radicalismo dificulta o apoio a um futuro Governo, obrigado a atenuar as aspirações de soberania, sobretudo pela via unilateral.

Nas anteriores eleições (2015), Puigdemont e Junqueras obtiveram maioria de assentos (que não de votos) na coligação Juntos pelo Sim, impossível de repetir este ano. O Podemos (P’s, esquerda populista), que navegou na difícil equidistância durante a campanha, concorre na lista Catalunha em Comum (CeC), em aliança com a formação da autarca de Barcelona, Ada Colau.

O bloco constitucionalista tem crescido muito, segundo as sondagens. A ameaça da secessão despertou as consciências dos catalães que não querem separar-se de Espanha. Tradicionalmente absentistas e cuidadosos em não exibir espanholismo numa sociedade tão polarizada, perderam o medo. Há analistas que preveem que a participação eleitoral ascenda até perto dos 90%.

Castigo nas urnas ao PP

Entre os partidos unionistas estão o Cidadãos (C’s) e o Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC, ramo regional do PSOE). Os seus candidatos respetivos, Inés Arrimadas e Miquel Iceta, têm granjeado votos de independentistas que discordam das iniciativas unilaterais de rutura. Em queda espetacular está o Partido Popular (PP, direita), que governa Espanha. A soma de lugares que os estudos de opinião atribuem a este bloco constitucionalista (63) não basta para neutralizar o peso augurado aos separatistas (61).

Em suma, sobem os grupos contrários a aventuras como as que o Executivo central frustrou e decaem os apoios aos antiespanholistas, mas não de forma suficiente para alterar o panorama inicial. Será posta à prova a capacidade de negociação de todos os atores, incluindo o Governo de Mariano Rajoy. O primeiro-ministro arrisca-se a chegar à próxima quinta-feira na mesma situação que o obrigou a utilizar os instrumentos mais duros previstos no texto constitucional espanhol para frear um desafio como o independentismo catalão.