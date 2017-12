“Youthquake” é a palavra do ano para os dicionários Oxford

Youthquake (terramoto juvenil) foi eleita a palavra do ano pelos dicionários Oxford. Segundo os lexicógrafos britânicos, a palavra foi utilizada cinco vezes mais entre 2016 e 2017 e reflete a crescente influência da geração Y ao longo do último ano.



Referem ainda que a palavra traduz a “significante mudança cultural, política e social decorrente do aumento das ações ou influência dos jovens.”

A expressão surgiu há cerca de 50 anos e tem sido utilizada para descrever o apoio dos jovens ao Partido Trabalhista Britânico e a eleição de líderes com menos de 40 anos, como o Presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, sublinha a Associated Press.