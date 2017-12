União Europeia e Reino Unido preparam-se para segunda fase do Brexit

É esperado que esta sexta-feira os líderes da União Europeia anunciem um acordo formal para dar início à segunda fase de negociações do Brexit, após terem concordado que foram alcançados "progressos suficientes" sobre a saída do Reino Unido.

A notícia, avançada pela BBC, significa que os Estados-membros vão começar a debater a futura relação do bloco com o Reino Unido após o Brexit ser concretizado em março de 2019. A segunda fase das negociações poderá começar já no início da próxima semana, isto depois de Theresa May ter sofrido uma grande derrota sobre o Brexit na Câmara dos Comuns.

Durante um jantar na quinta-feira em Bruxelas, no âmbito da cimeira da UE a decorrer na capital belga, a primeira-ministra britânica foi aplaudida pelos líderes dos restantes 27 Estados-membros após o seu discurso sobre o Brexit, marcando o tom otimista das negociações.

Anteriormente, os representantes do bloco tinham definido esta cimeira como o momento-chave em que seria decidido se o Reino Unido já tinha alcançado "progressos suficientes" para se encerrar o capítulo da saída e se inaugurar a segunda fase de negociações, como os britânicos estavam a pedir há vários meses.

Segundo a Comissão Europeia, a primeira fase já está encaminhada, pelo que a futura relação pode agora começar a ser discutida, sob uma agenda encabeçada por questões de segurança e trocas comerciais. Sob as regras da UE, a primeira-ministra britânica não vai participar no encontro desta sexta-feira em que esta decisão deverá ser confirmada pelos líderes do bloco.

O correspondente da BBC na Europa, Kevin Connolly, diz que os aplausos da noite passada durante o jantar dos líderes europeus sugere que o processo do Brexit está encaminhado e que a Europa está unida no apoio a May, ao contrário do seu Partido Conserbador, que continua dividido quanto à saída.

Depois dos encontros de quinta-feira, a UE terá concluído que houve bons progressos quanto às questões mais bicudas da primeira fase de negociações, nomeadamente os direitos dos cidadãos europeus no território britânico, a fronteira irlandesa e a chamada 'fatura do divórcio', que deverá rondar os 39 mil milhões de libras (cerca de 44,5 mil milhões de euros).

Os progressos nestes tópicos serão agora transpostos para um acordo de saída formal, no qual será definido um período de transição para o Reino Unido a contar depois da data oficial da saída, em março de 2019.

Apesar da sua derrota parlamentar — com uma maioria dos deputados, incluindo alguns conservadores, a votarem alterações à Lei de Retirada da UE para terem palavra final sobre o futuro acordo — May garantiu ontem aos parceiros da UE que o processo do Brexit "continua orientado".