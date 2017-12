Neutralidade da internet ainda não morreu mas está ligada às máquinas

As restrições até agora impostas às operadoras de telecomunicações nos Estados Unidos que, entre outras coisas, as impediam de priorizar determinados serviços de dados em detrimento de outros, estão prestes a ser reduzidas ou totalmente anuladas.

Esta quinta-feira, vários media precipitaram-se a anunciar "a morte da internet neutra" no rescaldo de uma votação na Comissão Federal de Comunicações (FCC), em que os três republicanos que integram a comissão votaram pelo fim da neutralidade da web e os dois democratas votaram a favor da sua manutenção.

A neutralidade da internet foi dada como morta mas este foi só um primeiro passo para acabar com as regulações impostas às operadoras de telecomunicações. Na prática, o que aconteceu esta quinta-feira foi que a FCC votou para revogar a chamada 'neutralidade da internet' apesar do esmagador apoio público e de membros dos dois partidos às atuais regulações, que forçam operadoras como a Verizon ou a Comcast a garantir acesso igual e justo a todos os seus clientes, independentemente de quanto pagam ou de onde estão localizados.

Sob esta decisão, os fornecedores de acesso à internet (ISPs, na sigla inglesa) vão passar a poder acelerar ou desacelerar a velocidade de determinados sites consoante o quanto essas empresas e os seus utilizadores pagarem pelos serviços – prática até agora ilegal e que, de acordo com as regras provisórias ontem aprovadas, terão de ser comunicadas à FCC (correspondente à portuguesa ANACOM).

A votação, que avançou apesar das pressões vindas do Congresso e das ruas para que fosse adiada e até cancelada, não representa a machadada final na neutralidade da internet. Como refere o site Vox, o contexto que define que as empresas de telecomunicações fornecem "bens de utilidade pública" aos consumidores "ainda não morreu mas está agora ligado às máquinas", dependente de um possível revés judicial.

"As implicações [deste voto] são vastas e complicadas e, se não forem combatidas, vão quase de certeza mudar fundamentalmente a forma como as pessoas acedem à internet e fazem uso dela. Mas pode levar bastante tempo até começarmos a assistir aos verdadeiros efeitos disto – e existe ainda a possibilidade de a decisão da FCC ser revertida pelo Tribunal de Recursos dos EUA."

O que está em causa?

Para os que defendem as atuais regulações, reverter as regras impostas pela administração de Barack Obama em 2014 vai tornar a internet menos aberta e menos acessível, criando constrangimentos que poderão afetar todas as camadas da sociedade, sobretudo as mais vulneráveis, que têm menos dinheiro para pagar por serviços cibernéticos.

Para Ajit Pai, o homem que Donald Trump nomeou há um ano para chefiar a FCC, acabar com a chamada neutralidade da internet vai fomentar a inovação e encorajar as ISPs a investirem em ligações cibernéticas mais rápidas para as pessoas que vivem em áreas rurais, onde a cobertura costuma ter mais falhas do que em centros urbanos.

Na votação, Pai referiu que as alterações servem para "restaurar a liberdade na internet", no sentido em que as operadoras vão deixar de ser diretamente reguladas pela FCC. Essa é, aliás, uma das questões mais controversas neste âmbito – para os defensores da neutralidade, a internet é tão importante nos dias que correm que deve continuar a ser classificada como bem comum, para que as empresas que a fornecem sejam reguladas e impedidas de impor condições desleais de utilização aos seus clientes.

Antes da votação, o comissário republicano O'Rielly tinha classificado os receios relativos ao fim da internet neutra como "uma história assustadora que os geeks das telecomunicações contam aos seus filhos quando os vão pôr a dormir".

A democrata Mignon Clyburn disse, pelo contrário, que as alterações representam um ataque às liberdades civis consagradas no ciberespaço. "Discordo desta ordem sem peso legal, danosa para os consumidores, favorável às corporações e que vai destruir a liberdade na internet."

São avisos como este que têm sido feitos no último ano por políticos e pela "Save the Internet", uma coligação de organizações sem fins lucrativos que tem estado a batalhar pela manutenção da internet neutra.

"Sem a neutralidade da internet", refere o grupo, "as operadoras vão poder criar faixas rápidas e lentas para navegar na web. Uma ISP vai poder desacelerar o acesso a conteúdos dos que competem com ela e bloquear opiniões políticas das quais discorde. As ISPs vão poder passar a cobrar taxas extra às poucas empresas de conteúdos que têm dinheiro para pagar tratamento preferencial, relegando todas as outras para a faixa lenta de serviços. Isto vai destruir a internet aberta."

O que acontece a seguir?

Com as medidas ontem aprovadas, as operadoras passam a ser reguladas pela Comissão Federal de Trocas (FTC), cuja principal tarefa será garantir que estas empresas são transparentes quanto aos bloqueios que impõem e às propostas que recebam para priorizar determinados sites/marcas em detrimento de outros.

Até agora, era função da FCC impedir este tipo de comportamentos, que serão agora legais caso a legislação avance. Quem integra a barricada Pai defende que a FTC também vai poder combater os comportamentos das ISPs que considere contrários aos interesses dos cidadãos; os críticos dizem que, mesmo que isso aconteça, levará anos até que os maus comportamentos sejam abordados e contrariados.

A decisão do comissário Ajit Pai e dos seus dois colegas republicanos poderá ser agora revertida em tribunal. Ao longo de quinta-feira, os procuradores-gerais de vários estados anunciaram que vão bater-se pela internet neutra nos tribunais federais de recursos. Em Nova Iorque, o chefe do Ministério Público, Eric Schneiderman, anunciou que vai liderar este esforço multiestatal contra a desregulação das operadoras.