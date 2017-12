General britânico alerta: os russos podem cortar a internet

O alerta partiu do próprio chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de sua majestade: os russos poderão cortar os cabos submarinos que ligam a América do Norte à Europa, por onde passam 97% das comunicações mundiais, incluindo muitos milhões de euros, todos os dias, em transações comerciais e financeiras, de acordo com o centro de reflexão Policy Exchange, citado pelo “The Guardian”.

“Há uma nova ameaça à nossa prosperidade e estilo de vida. A destruição dos cabos estendidos no fundo do mar irá de imediato – e de forma catastrófica –afetar o comércio internacional e a internet”, disse esta quarta-feira o general Stuart Peach durante o seu discurso anual no Royal United Services Institute, um centro de reflexão e debate sobre questões de segurança e defesa, com sede em Londres.

O militar que em setembro do próximo ano deverá assumir a chefia do comité militar da NATO, adiantou que vasos de guerra russos tem sido localizados a navegar com regularidade sobre os cabos do Atlântico Norte, e que a melhor forma de enfrentar essa ameaça é investir na modernização da armada britânica e dos seus aliados.

“Em resposta à ameaça colocada pela modernização da Marinha russa –nuclear e convencional, submarinos e navios de superfície – o Reino Unido e os seus aliados da NATO no Atlântico têm de dar prioridade às missões relacionadas com a proteção das linhas submarinas de comunicação”, disse Stuart Peach.

“Para além de novos navios e submarinos, a Rússia continua a aperfeiçoar capacidades e sistemas de informação de guerra não convencional. Portanto, temos de continuar a desenvolver as nossas forças navais com os aliados, para responder à modernização da frota russa”, insistiu o general Peach.

De acordo com o “The Guardian”, o alerta do homem que comanda as Forças Armadas do Reino Unido desde julho de 2016 surgiu numa altura em que se sabe que o Governo britânico deverá anunciar cortes na Defesa, no início do próximo ano. O jornal lembra ainda que os navios russos, tal como o fazem regularmente os britânicos e norte-americanos, poderão estar, tão-somente, a tentar intercetar comunicações para fornecer aos seus serviços de informações.