Forte sismo atinge a Indonésia e há relatos de mortos

Um forte terramoto de magnitude 6,5 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira Jacarta e outras cidades da ilha de Java, na Indonésia, matando número indeterminado de pessoas e com as autoridades a anunciarem o colapso de edifícios.

As autoridades indonésias emitiram um aviso de tsunami para algumas áreas do litoral da ilha de Java, onde fica a capital.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) divulgou que o abalo atingiu o país antes da meia-noite desta sexta-feira, hora local (cerca das 17h em Lisboa), a aproximadamente 91 quilómetros de profundidade.

Tomadas pelo pânico, as pessoas saíram apressadamente dos edifícios e, em muitas áreas, a televisão do país mostrou grandes engarrafamentos nas estradas à medida que muitas populares estavam a tentar sair das regiões costeiras.

O porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, disse que há registo de vítimas mortais, mas não adiantou quaisquer números.

Sutopo Purwo Nugroho também disse que houve relatos de edifícios que desabaram na cidade de Tasikmalaya, no oeste de Java, e em vários distritos ocidentais da mesma ilha.

Nugroho disse que tremores fortes foram sentidos por cerca de 20 segundos na capital de Jacarta e em cidades e aldeias no oeste e no centro desta mesma ilha.

As autoridades indonésias relataram um sismo de magnitude semelhante no mar de Java.

A Indonésia está localizada no chamado "Anel do Fogo do Pacífico" e tem terramotos e erupções vulcânicas com alguma frequência.