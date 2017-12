Episódio dos “Simpsons” previu compra da Fox pela Disney... há 19 anos

Seja fã ou não da série “Simpsons”, se quiser saber mais sobre o futuro é melhor começar estar atento aos episódios. É que alguns deles são premonitórios. Ainda antes da série ter previsto no ano 2000 que Donald Trump se tornaria Presidente dos EUA, um outro episódio antecipou dois anos antes, em 1998, o supernegócio anunciado esta quinta-feira da compra pela Walt Disney Company da maioria dos ativos da Fox.

Segundo o site Quartz, o episódio “When You Dish Upon a Star” (“Quando nasce uma estrela”) foi transmitido a 8 de novembro de 1998 e mostrava numa cena o exterior do estúdio da Fox, com um logótipo com a frase: “20th Century Fox, uma Divisão da Walt Disney”.

Desconhecem-se ainda os planos na empresa para a mítica comédia animada para adultos, mas pelo menos haverá a 30ª temporada, uma vez que a Fox renovou o contrato com a produtora.

A Walt Disney Company anunciou esta quinta-feira a compra da maioria dos ativos da 21st Century Fox por 44,3 mil milhões de euros, um supernegócio com potencial para mexer no mundo do entretenimento.

Em comunicado, a Walt Disney Company, proprietária de marcas cinematográficas como a Lucasfilm, Pixar ou Marvel, anunciou que a empresa e a 21st Century Fox "firmaram um acordo definitivo para a sua aquisição pela Disney, incluindo os estúdios da de cinema e televisão da 20th Century Fox, bem como os negócios de TV internacional".

"Antes da aquisição, a 21st Century Fox vai separar, numa nova empresa cotada, a rede Fox Broadcasting e suas estações, o canal Fox News, Fox Business Network, FS1, FS2 e Big Ten Network", pode ler-se no documento, o que significa que os canais televisivos de informação do grupo vão continuar na posse dos atuais proprietários.

O próprio comunicado da empresa salienta que fazem parte da compra elementos como as sagas X-Men, "Avatar", "The Simpsons", bem como a rede FX e National Geographic, além de muitos outros títulos.