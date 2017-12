Austrália quer celibato voluntário de padres para combater a pedofilia

A Comissão Real da Austrália (correspondente à procuradoria-geral da república) divulgou esta sexta-feira as suas conclusões sobre o enorme escândalo de abuso sexual de menores que dominou o país nos últimos cinco anos, no qual é concluído que as instituições onde os crimes de pedofilia tiveram lugar ao longo de décadas "falharam seriamente" em proteger as crianças ao seu cuidado.

Ao longo da última meia década, a comissão ouviu testemunhos de mais de oito mil vítimas de abusos, sofridos em instituições como igrejas e colégios religiosos, escolas, orfanatos e clubes desportivos.

Entre as mais de 400 recomendações apresentadas no relatório final, é sugerido que a Igreja Católica mude as suas regras sobre o celibato de padres, para que passe a ser "voluntário" e não obrigatório a fim de se evitar um novo escândalo de pedofilia. Embora o celibato "não seja uma causa direta do abuso sexual de crianças", neste caso "contribuiu para a ocorrência de abusos sexuais de crianças, especialmente associado a outros fatores de risco", apontam os investigadores.

"Milhares de crianças foram vítimas de abuso sexuais em muitas instituições australianas, nunca saberemos qual o verdadeiro número. Este não é um caso que envolve algumas 'maçãs podres'. As mais importantes instituições da sociedade falharam seriamente", é sublinhado no relatório.

Em números

Desde 2013, a Comissão Real recebeu mais de 2500 alegações das autoridades, que já tinham levado os investigadores a apresentar 220 recomendações públicas, às quais juntaram agora outras 189. A maior parte das propostas deverão ser agora debatidas pelos legisladores para uma reforma do setor de instituições de cariz social face ao que o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, classificou como "uma tragédia nacional".

Ao longo dos últimos cinco anos, a comissão investigou todos os organismos públicos, privados e não-governamentais que envolvem cuidados infantis para apurar o real alcance das denúncias e alegações recolhidas.

Contactada por mais de 15 mil pessoas, a comissão ouviu mais de 8000 vítimas partilharem as suas histórias de abusos, algumas pela primeira vez, em audiências privadas. Desde o início do inquérito, a polícia recebeu 2559 denúncias e 230 casos judiciais foram abertos contra alegados perpetradores.

Da parte do público, as autoridades receberam quase 42 mil chamadas telefónicas com denúncias e, de acordo com cálculos provisórios, haverá pelo menos 60 mil sobreviventes qualificados para receberem recompensas do Estado pelo que sofreram.

A par disto, a comissão também recolheu mais de 1300 testemunhos escritos no âmbito de 57 audiências públicas em todo o país, durante as quais mais de 4000 instituições foram postas em causa. No relatório foi concluído que professores e padres foram, na maioria das vezes, os perpetradores, com a maior parte dos crimes a terem lugar em instituições católicas.

Em junho deste ano, e depois de ter assumido que a Igreja australiana "podia ter feito mais" para evitar crimes de pedofilia, o cardeal George Pell tornou-se uma das figuras centrais desta inquérito, após ter sido ele próprio acusado de "ofensas sexuais" contra menores no estado de Victoria.

Recomendações

Em agosto, a Comissão Real tinha recomendado que os clérigos católicos devem ser julgados e condenados quando não informarem as autoridades de crimes de pedofilia de que tenham conhecimento durante a confissão — uma ideia reforçada no relatório final apresentado esta sexta-feira, no qual é exigido que os bispos australianos peçam ao Vaticano para emendar as suas leis sobre que informações recolhidas no confessionário podem ou não ser avançadas às autoridades.

Tornar isto obrigatório, aponta a correspondente da BBC em Sidney, deverá gerar um grande debate no mundo católico, e não apenas na Austrália. Da mesma forma, também a sugestão sobre o fim do celibato obrigatório poderá provocar ondas de choque para lá das fronteiras do país.

Entre as principais recomendações apresentadas pela Comissão Real conta-se a implementação de uma estratégia nacional para se prevenir futuros abusos sexuais de menores; a criação de um sistema de treino de crianças em escolas e infantários para que aprendam a proteger-se de abusadores; a criação de um gabinete nacional para a segurança infantil, dirigido por um ministro do governo; e tornar obrigatório que todas as pessoas que trabalham com crianças, incluindo ministros religiosos, pedopsicólogos e educadores e professores, denunciem abusos às autoridades.

Reações da Igreja

Ao longo do inquérito público, vários líderes de instituições postas em causa admitiram que falharam e pediram desculpa às vítimas em nome dos que abusaram delas. Isto repetiu-se esta sexta-feira, com a principal figura da Igreja Anglicana, o arcebispo de Melbourne, Philip Freier, a pedir desculpa "pelos nossos falhanços e a forma vergonhosa como, por vezes, trabalhamos ativamente contra aqueles que vieram ter connosco para denunciar abusos, desencorajando-os de o fazerem".

O presidente da Conferência de Bispos Católicos da Austrália, o arcebispo Dennis Hart, também apresentou um pedido de desculpas "incondicional", assumindo "um passado vergonhoso durante o qual prevaleceu uma cultura de secretismo e autoproteção que levou ao sofrimento desnecessário de muitas vítimas e das suas famílias".

Apesar do mea culpa, o líder da Conferência Episcopal australiana rejeitou a hipótese de se alterarem as regras da confissão. "O selo do confessionário ou a relação de uma pessoa com deus que se materializa através do padre é inviolável", defendeu. Sobre o pedido para que o celibato seja voluntário, Hart defendeu que essa é uma decisão que cabe ao Vaticano. "É uma disciplina que a Igreja pode alterar", sublinhou em entrevista à Fairfax Media.

Sobre o mesmo assunto, o arcebispo de Sidney, Antony Fisher, declarou aos jornalistas que o abuso sexual de menores "é um assunto que diz respeito a todas as pessoas, celibatárias ou não" e um problema que ocorreu e ocorre também em famílias e instituições onde não há imposições de celibato.