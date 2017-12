27 aprovam passagem à segunda fase das negociações do Brexit

Os 27 líderes europeus - reunidos esta sexta-feira sem a presença daprimeira-ministra britânica, Theresa May - seguiram, como previsto, a recomendação da Comissão Europeia, que há uma semana considerou terem sido alcançados “progressos suficientes” na primeira fase das negociações.o processo negocial.

Em causa estão os termos da saída do Reino Unido no que respeita, designadamente, aos direitos dos cidadãos, “fatura” a pagar por Londres no quadro dos compromissos financeiros assumidos, e a questão da ausência de fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte.

No Twitter, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou a decisão, dando os parabéns à primeira-ministra britânica, Theresa May

Na comunicação oficial divulgada com as linhas orientadoras que resultaram deste encontro, e sobre o período de transição, o Conselho Europeu diz ter tomado nota da proposta apresentada pelo Reino Unido, referindo cerca de dois anos e “concorda em negociar um período de transição que abranja todo o acervo comunitário, enquanto o Reino Unido, como país terceiro”, não voltará a participar, nomear ou eleger membros das instituições da União Europeia.