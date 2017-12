Presidente sul-coreano visita Pequim para apaziguar relações tensas entre os dois países

O Presidente Moon Jae-In reúne-se esta quinta-feira com o seu homólogo chinês Xi Jinping numa atmosfera incerta criada pelos sinais contraditórios dos Estados Unidos relativamente a potenciais conversações para resolver a crise nuclear da Coreia do Norte.

Uma vez que a China vê a deslocação de tropas americanas como ameaça à sua própria segurança, o Presidente sul-coreano vai tentar “normalizar” as relações entre os dois países durante uma visita de quatro dias a Pequim.

O encontro será dominado pela tentativa de conter as ambições nucleares de Pyogyang, que colidem diretamente com os interesses de toda a região, ao mesmo tempo que lança esperança sobre a melhoria das relações políticas e comerciais entre as duas potências.

O Presidente Moon faz-se acompanhar por uma comitiva de 300 executivos de empresas sul-coreanas como a Samsung, Hyunday e LG, cujos negócios com a China têm estado suspensos desde o desentendimento originado pelo estacionamento do sistema anti-míssil dos Estados Unidos em território da península coreana.

“O ponto mais importante desta visita será ver se os dois lados (Seul e Pequim) conseguem iniciar um diálogo e um mecanismo de cooperação relativamente à questão nuclear na Coreia do Norte”, declarou Zhu Feng, professor de estudos internacionais da Universidade de Pequim citado pelo site da France24.

Além disso, o desbloqueio das relações entre Seul e Pequim terá de se traduzir em acordos comerciais. Os “produtos sul-coreanos - da música pop às pilhas de lítio” continuam reféns da geopolítica da região asiática, escreve o “Financial Times”, sublinhando o triângulo Pequim, Seul e Pyongyang.