Médicos Sem Fronteiras falam em mais de 6700 Rohingya mortos em apenas um mês

As contas são dos Médicos Sem Fronteiras (MSF): pelo menos 6700 pessoas da minoria étnica rohingya foram mortas no primeiro mês da "operação de limpeza" do Exército de Myanmar no final de agosto no estado de Rakhine, um número muito superior ao balanço oficial de 400 vítimas mortais avançado pelas autoridades da antiga Birmânia.

O cálculo tem por base levantamentos juntos dos rohingya que conseguiram escapar à violência e instalar-se em "campos insalubres" na fronteira com o Bangladesh, na cidade de Cox's Bazar. Esta é "a mais clara indicação até agora da violência generalizada" levada a cabo pelas autoridades de Myanmar, aponta a organização, uma versão que é rejeitada tanto pelos militares como pelo governo civil liderado por Aung San Suu Kyi, ambos avessos a usar a palavra rohingya (os membros da minoria são, para os dois ramos do poder executivo, "imigrantes ilegais bengalis").

Segundo as contas, pelo menos 9000 rohingya morreram no estado de Rakhine entre 25 de agosto e 24 de setembro; nos cálculos mais "conservadores", pelo menos 6700 dessas mortes foram um resultado direto da violência e, do número, constam pelo menos 730 crianças com menos de cinco anos de idade.

O Exército, que responsabiliza "terroristas" pela violência e que continua a rejeitar as acusações de abusos e crimes de guerra, tinha anteriormente avançado que apenas 400 pessoas da minoria perderam a vida desde o final de agosto, descrevendo a maioria delas como "terroristas muçulmanos".

A "operação de limpeza" em Rakhine começou no final de agosto após o autoproclamado grupo de insurgência Exército Arakan de Salvação Rohingya (Arsa) ter atacado mais de 30 postos de segurança no norte daquele estado, onde a minoria étnica vive concentrada há décadas sem que as autoridades lhe reconheçam cidadania ou direitos.

Há um mês, o Exército divulgou os resultados de uma investigação interna que o exonerou de responsabilidades nesta crise humanitária, com as forças militares que dominaram a política da antiga Birmânia durante mais de meio século a rejeitarem as acusações de homicídios, queimas de aldeias, violações de mulheres e crianças e roubo de propriedade.

A versão oficial das autoridades contradiz diretamente relatos de correspondentes como o enviado da BBC no Sudeste Asiático, Jonathan Head, que logo após o início da operação em Rakhine visitou uma zona do estado e assistiu às ações de um grupo de civis budistas a queimarem uma aldeia muçulmana diante das autoridades sem serem travados ou detidos pelas suas ações.

Na altura, o chefe de Direitos Humanos da ONU falou num "exemplo de limpeza étnica por definição"; recentemente, o mesmo comissário, Zeid Ra'ad Al-Hussein, denunciou que a repressão violenta e sistemática dos rohingya parece ter "elementos de genocídio".

"O que descobrimos é assombroso, tanto no que toca ao número de pessoas com familiares que morreram como resultado direto da violência como no que toca às formas horríveis em que essas pessoas terão sido mortas ou seriamente feridas", aponta Sidney Wong, diretor do departamento médico da MSF.

Com base nos inquéritos conduzidos pelo grupo sem fins lucrativos nos campos de refugiados do Bangladesh, para onde mais de 647 mil rohingya fugiram desde o final de agosto, 69% das mortes resultaram de ferimentos de balas, 9% de fogo posto e 5% de espancamentos.

Das crianças com menos de cinco anos que morreram na operação nos últimos meses, 59% foram baleadas, 15% queimadas até à morte, 7% espancadas até à morte e 2% perderam a vida em explosões de minas anti-pessoal que o Exército terá plantado na fronteira para impedir a fuga dos rohingya para o Bangladesh.

"Os números", refere Wong, "são uma estimativa por baixo porque não fizemos inquéritos em todos os campos de refugiados no Bangladesh e porque os inquéritos não têm em consideração as famílias que nunca chegaram a sair de Myanmar".

Face ao que foi apurado, os Médicos Sem Fronteiras dizem que é "prematuro" tentar aplicar o acordo de repatriamento assinado entre as autoridades do Bangladesh e de Myanmar em novembro para permitir o regresso de centenas de milhares de refugiados às suas casas.

"Ainda há pessoas a fugir", é apontado no relatório, e nas últimas semanas continuou a haver relatos de violência a chegar de Rakhine. "Consequentemente", aponta a organização, "os rohingya não devem ser forçados a retornar e a sua segurança e direitos têm de ser garantidos antes que tais planos possam ser seriamente considerados."