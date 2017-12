Hamas promete libertar “Telavive ocupada”

O movimento de resistência islâmica Hamas prometeu esta quinta-feira libertar “Telavive ocupada”, reafirmando que o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel por parte dos EUA não irá retirar os direitos dos palestinianos na cidade. Numa declaração no âmbito dos 30 anos da sua fundação, o Hamas garantiu que irá prosseguir o caminho de resistência até que a “última parte da terra histórica da Palestina seja libertada”.

“Al-Quds [na sua totalidade] é a capital eterna da Palestina, não a parte oriental ou ocidental, e é uma cidade islâmica árabe”, refere o comunicado citado pelo jornal “Arutz Sheva”.

O movimento apelou também ao fim do controlo das fronteiras e da coordenação de segurança por parte da Autoridade Palestiniana.

Mahmoud al-Zahar, um dos líderes do Hamas, já tinha enviado na segunda-feira um recado a Israel: “A promessa de Alá vai tornar-se realidade. Cuidado com o poder do Hamas e com o poder das Brigadas Al-Qassam”, declarou o responsável na altura.

Entretanto, aumenta a tensão na Faixa de Gaza. Esta quinta-feira, as Forças Armadas israelitas anunciaram que bombardearam três instalações do Hamas, na sequência de ataques aéreos na quarta-feira contra Israel. Em comunicado, o Exército assegura que “o Estado de Israel vai continuar a salvaguardar a sua soberania nacional” e condena as ações do Hamas que têm causado “destruição”.

Recentemente, o líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, apelou os seus aliados para se focarem na causa palestiniana, mostrando unidade contra Israel. Nasrallah defendeu que o reconhecimento unilateral de Jerusalém como capital de Israel por parte de Donald Trump e a mudança da embaixada norte-americana de Telavive constitui “outra agressão contra a causa palestiniana” e disse ainda esperar que em breve se assinale “o início do fim de Israel”.