EUA defendem embaixada em Londres com arquitetura medieval

A nova embaixada dos Estados Unidos em Londres acaba de entrar para história da arquitetura como o primeiro edifício da capital britânica cercado por um fosso desde a Idade Média, noticia o “Financial Times” que descreve o projeto como um paradoxo: “Uma caixa de vidro fortemente defendida”.

Já o arquiteto James Timberlake, do atelier Kieran Timberlake com sede em Seatle, EUA, autor do projeto, classificou esta quarta-feira o cubo envidraçado de 12 pisos como “um farol cristalino e radiante”, a “personificação da paz e da segurança”.

Getty

Segundo o “Financial Times”, as regras de construção das embaixadas norte-americanas obrigam ao estabelecimento de um perímetro de segurança com, pelo menos, 30 metros que no entender do arquiteto “prescreve o edifício”.

Durante a apresentação à imprensa que decorreu esta quarta-feira na atual embaixada dos EUA em Londres, James Timberlake lembrou que o edifício do bairro Nine Elms foi concebido em 2008, sem que tivessem na altura a mínima ideia sobre o contexto circundante.

Ainda assim, o atelier garante que procurou acautelar a sua integração na malha urbana. Uma secção do piso térreo da fachada voltada para o rio Tamisa, por exemplo, seria acessível ao público e a demarcar o limite norte da propriedade foram colocados pilaretes em vez de ter sido levantado um muro.

Getty

Se a aparência exterior prende o olhar, os espaços interiores não serão menos cativantes. Destaca-se o jardim onde estão representados ecossistemas de diversas regiões dos Estados Unidos, do deserto dominado pelos catos às florestas da Califórnia.

Orçamentado em mil milhões de dólares (cerca de 850 mil milhões de euros), o novo edifício está seguramente no Top das mais dispendiosas embaixadas dos EUA jamais construídas. No entanto, o embaixador William Moser, garantiu que o projeto foi integralmente financiado com a venda de dois edifícios em Londres, um dos quais o da antiga embaixada, encerrada por falta de segurança.