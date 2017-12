Disney compra maioria da 21st Century Fox em negócio com muitos zeros

A Walt Disney Company anunciou esta quinta-feira que vai comprar a maioria dos ativos da 21st Century Fox – grupo de media e entretenimento de Rupert Murdoch – num negócio que ascende a 52,4 mil milhões de dólares (44,5 mil milhões de euros) e que inclui estúdios de cinema e televisão, empresas de TV por cabo e canais internacionais .

"Antes da aquisição, a 21st Century Fox vai separar, numa nova empresa cotada, a rede Fox Broadcasting e suas estações, o canal Fox News, Fox Business Network, FS1, FS2 e Big Ten Network", pode ler-se na nota oficial divulgada esta manhã, o que significa que os canais televisivos de informação do grupo vão continuar na posse dos atuais proprietários.

O comunicado da empresa salienta que fazem parte da compra elementos como as sagas X-Men, "Avatar", "The Simpsons", bem como a rede FX e National Geographic, além de muitos outros títulos.

Segundo a mesma nformação, o diretor-executivo da Disney, Bob Iger, vai prolongar o seu mandato até ao final de 2021 para acompanhar a integração dos negócios da Fox, depois de adiar a sua reforma já por três vezes.

Para a Fox, esta é uma forma de ganhar escala e poder competir num mercado que mudou consideravelmente nos últimos anos, após a entrada de empresas como a Amazon, Facebook, Alphabet (dona da Google) e Netflix, que dominam o segmento de distribuição de conteúdo digital.

Já para a Disney, explicam os especialistas, o negócio representa uma boa oportunidade, por lhe permitir assumir o controlo de outro estúdio de cinema e de ativos relevantes em matéria de produção televisiva. Recorde-se que a empresa se prepara para oferecer um canal de distribuição digital direto ao consumidor.

Rupert Murdoch, citado pelo "Financial Times", diz estar convicto de que a fusão, com Iger no comando, resultará numa "das maiores empresas do mundo". O acordo representa a saída de Murdoch da área do cinema, onde entrou há mais de três décadas, mas está ainda sujeito a aprovação pelos reguladores norte-americanos.