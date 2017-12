Tribunal belga adia início de julgamento de um dos autores de atentados em Paris

O Tribunal de Bruxelas adiou esta quarta-feira o início do julgamento de um dos autores dos atentados que mataram 130 pessoas em Paris, em 2015, para que o advogado de Salah Abdeslam disponha de mais tempo para preparar a defesa.

De acordo com informação do tribunal à estação de televisão belga RTBF, confirmada à agência Belga, o tribunal deu provimento à petição de Sven Mary, pelo que não se realizará na segunda-feira a primeira sessão do julgamento de Abdeslam, acusado na Bélgica por se ter envolvido num tiroteio com a polícia dias antes de ser capturado, em março de 2016.

A nova data do julgamento de Salah Abdeslam, que se previa que terminasse na quinta-feira da próxima semana caso tivesse início na segunda-feira, não foi ainda anunciada pelo tribunal.

Até ao presente, Abdeslam, de 28 anos, não tinha indicado advogado, depois de vários causídicos terem assumido e abandonado a defesa, entre eles o próprio Sven Mary.

Com o adiamento do início do julgamento, a transferência de Abdeslam da prisão francesa de Fleury-Mérogis, no sul de Paris, onde o suposto 'jihadista' se encontra encarcerado sob fortes medidas de segurança e isolamento, foi cancelada.

O presumível terrorista, de nacionalidade francesa e origem marroquina, criado na Bélgica, e o seu alegado cúmplice Sofien Ayari, de 24 anos, são os dois acusados pela Justiça belga de tentativa de homicídio de polícias belgas e franceses e por porte de armas proibidas em contexto terrorista.

O tiroteio em Bruxelas, em 15 de março de 2016, quatro dias antes da captura de Abdeslam, suposto membro do grupo 'jihadista', provocou ferimentos em três polícias.

Os acusados, juntamente com um terceiro suspeito terrorista de nacionalidade argelina que foi atingido mortalmente, Mohamed Belkaid, encontravam-se escondidos num apartamento da comuna de Forest, próxima de Bruxelas, quando vários polícias belgas e franceses os tentaram neutralizar.

Abdeslam, irmão de Ibrahim, um dos terroristas suicidas em Paris, nos atentados de 13 de novembro de 2015, e Ayari conseguiram escapar ao cerco da polícia na comuna de Forest.

Na noite dos atentados em Paris, Salah Abdeslam fugiu para Bruxelas sem ativar o colete explosivo que tinha envergado para a série de atentados na capital francesa.

Durante quatro meses, Abdeslam conseguiu escapar às forças de segurança, até que foi detido em 18 de março de 2016, três dias depois do tiroteio com a polícia belga e francesa, no distrito de Forest.

Desde que a Bélgica entregou Abdeslam à França, em abril de 2016, o presumível terrorista negou-se a responder a qualquer pergunta das autoridades sobre os atentados de Paris.

Quatro dias após a sua captura, na comuna de Molenbeek-Saint-Jean, três outros elementos do grupo 'jihadista' Estado Islâmico realizaram um ataque no aeroporto e na rede de metro de Bruxelas, atentado que provocou 32 mortos e causou ferimentos a 340.