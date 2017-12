Tillerson sugere negociação “sem pré-condições” com a Coreia do Norte

Depois de a administração de Donald Trump ter passado os últimos meses a garantir que só aceitará sentar-se à mesa de negociações se Pyongyang suspender esse programa, o secretário de Estado norte-americano declarou na terça-feira que o Governo está “preparado para dialogar em qualquer momento” com Kim Jong-un sem apresentar pré-condições.

O comunicado de Rex Tillerson pareceu marcar uma reviravolta na postura dos Estados Unidos, mas horas depois a Casa Branca veio garantir que a posição de Trump “não se alterou” e que não haverá negociações enquanto Pyongyang não suspender o desenvolvimento de mísseis balísticos de longo alcance e de tecnologia de ponta para incorporar ogivas nucleares nesses projéteis.

No seu discurso durante um fórum político organizado pelo Conselho Atlântico, Tillerson declarou ontem que os EUA “não podem simplesmente aceitar uma Coreia do Norte com armas nucleares” mas também sublinhou que poderá haver negociações com o outro lado sem um desarmamento prévio.

“Vamos encontrar-nos e, se quiserem, falar sobre meteorologia e sobre mesas quadradas ou redondas se for isso que vos interessa. Estamos preparados para um primeiro encontro sem pré-condições. Aí poderemos criar um mapa, um roteiro sobre o que poderemos estar dispostos a alcançar.”

O chefe da diplomacia norte-americana insistiu, contudo, que tem de haver um “período de acalmia” prévio antes de as delegações se sentarem à mesa de negociações, durante o qual Pyongyang não pode conduzir quaisquer testes nucleares ou de mísseis como os que, nos últimos meses, levaram os EUA a aplicar duras sanções contra o regime de Kim Jong-un e o Presidente Trump a alimentar uma troca de ameaças e avisos que tem assustado líderes de todo o mundo.

Aos presentes, Tillerson falou sobre essas sanções económicas e diplomáticas, garantindo que novos castigos serão aprovados contra Pyongyang até que “rebente a primeira bomba”. Também sublinhou que Trump continua a querer que a China, a grande aliada da Coreia do Norte, suspenda o fornecimento de petróleo ao país, e confirmou que Pequim tem planos de contingência delineados para acomodar refugiados norte-coreanos caso estale uma guerra.

“Porta entreaberta” para negociações

Esta última declaração surge em referência aos campos de refugiados que o Governo de Xi Jinping já começou a construir na fronteira com a Coreia do Norte. Horas depois do discurso de Tillerson, a porta-voz da Casa Branca garantiu em comunicado que a postura de Trump “não se alterou”.

“A Coreia do Norte está a agir de uma forma pouco segura não só contra o Japão, a China e a Coreia do Sul mas contra o mundo inteiro”, reforçou Sarah Sanders. “As ações da Coreia do Norte não são boas para ninguém e não são certamente boas para a Coreia do Norte.”

Esta quarta-feira, já depois do aparente impasse entre a Casa Branca e a secretaria de Estado dos EUA, Kim Jong-un terá garantido que o seu país vai tornar-se “a mais forte potência nuclear e militar do mundo”. As declarações foram proferidas durante uma conferência sobre a indústria de munições, durante a qual Kim também classificou o recente teste do míssil balístico Hwasong-15 como “uma grande vitória histórica”.

Ainda ontem, o chefe político das Nações Unidas, Jeffrey Feltman, falou com os jornalistas pela primeira vez desde a sua recente visita à capital norte-coreana, garantindo que as autoridades do país com quem contactou sentem que é “importante evitar uma guerra”.

Feltman diz que, apesar de os oficiais norte-coreanos não se terem comprometido num sentido nem noutro, todos concordaram que as discussões pela via diplomática devem continuar. ”Eles concordam que é importante prevenir uma guerra. Deixámos a porta entreaberta e esperamos ferverosamente que a porta para uma solução negociada venha a ser escancarada.”