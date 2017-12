Rússia encerra embaixada no Iémen por motivos de segurança

A Rússia anunciou na terça-feira o encerramento temporário da sua embaixada no Iémen e a retirada de todo o pessoal diplomático por motivos de segurança, alegadamente relacionados com um recrudescimento de combates naquele país.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, referiu numa declaração que o embaixador e outros diplomatas vão continuar a exercer as suas funções a partir de Riade, capital da Arábia Saudita.

Zakharova disse que a decisão de encerrar a embaixada em Sanaa, a capital do país controlada pelos rebeldes Houthis, estava relacionada com a situação de segurança, mas não acrescentou mais pormenores.

Os ataques aéreos da coligação internacional sob o comando da Arábia Saudita fizeram esta quarta-feira pelo menos 12 mortos e mais de 80 feridos num campo de prisioneiros das forças Houthis na capital do Iémen, informou a cadeia de televisão Al-Massira controlada pelos insurgentes.

De acordo com a notícia que está a ser divulgada pela televisão, os ataques atingiram os detidos que se encontram no campo de prisioneiros controlado pela Polícia Militar sob o comando das forças rebeldes.

Uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita está envolvida desde 2015 no conflito interno do Iémen e combate os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão.

A guerra civil e a intervenção militar internacional já provocou pelo menos 10.000 mortos, três milhões de deslocados e colocou o país à beira da fome e de uma grave crise de cólera, também devido ao estrito bloqueio imposto pelos sauditas e aliados.

As tensões agravaram-se recentemente após os Houthis terem morto o seu principal aliado, o antigo presidente Ali Abdullah Saleh, devido a divergências relacionadas com a evolução do conflito.