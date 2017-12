Republicanos do Alabama perderam por causa de Roy Moore ou de Donald Trump?

O advogado Doug Jones tornou-se esta semana o primeiro democrata a conquistar um assento no Senado pelo estado do Alabama em 25 anos, derrotando o republicano Roy Moore nas urnas depois de uma campanha renhida e marcada por acusações de assédio e abuso sexual de menores contra o derrotado.

A vitória inesperada, depois de as últimas sondagens preverem um empate entre os dois candidatos, representa um duro golpe para a presidência de Donald Trump, que deu o seu apoio a Moore apesar das acusações; a derrota do republicano também vem reduzir a maioria do partido no Senado de 52 para 51 senadores, contra 49 democratas.

Assim que as primeiras projeções começaram a surgir ao longo da madrugada desta quarta-feira, Moore garantiu que não vai aceitar a derrota, uma afirmação que repetiu quando a contagem terminou e confirmou a vitória de Jones para ocupar o assento deixado vago pelo republicano Jeff Sessions quando Trump o escolheu para chefiar o Departamento de Justiça.

O cristão conservador já era conhecido pelas suas declarações polémicas sobre questões como a igualdade sexual e a escravatura ainda antes de ser acusado de comportamentos impróprios para com mulheres quando estas eram adolescentes. Ao longo da corrida, desmentiu todas as alegações.

Na ida às urnas desta terça-feira, Jones conquistou 49,9% dos votos contra 48,4% para Moore, uma margem escassa acima do ponto percentual que teria espoletado uma recontagem dos votos. Apesar disto, o republicano declarou que não aceita os resultados e o secretário de Estado do Alabama, John Merrill, já abriu a porta a uma recontagem, dizendo citado pelo “Washington Post” que poderá ordená-la se a revisão dos votos 'write-in' e entre militares reduzirem a margem que separa os dois candidatos.

Scott Olson/Getty Images

Segundo contas da comissão eleitoral do Alabama, terá havido 7,1% dos chamados votos “write-in”, um cenário quase exclusivo do sistema eleitoral norte-americano em que os eleitores podem escrever nomes de candidatos que não constam dos boletins de voto à partida.

O juiz republicano de 70 anos ainda não reconheceu a derrota e poderá estar disposto a pagar para que os votos voltem a ser contabilizados, algo que pode ser pedido por qualquer dos candidatos mesmo que os resultados finais demonstrem uma diferença superior a 0,5% de votos.

“Fomos pintados a uma luz que não nos favorece”, declarou Moore aos seus apoiantes quando a vitória de Jones foi anunciada. “Lembrem-se que quando uma eleição é assim tão renhida, isso quer dizer que isto ainda não acabou.”

Ao contrário de Moore, Trump já reconheceu a derrota do seu partido, recorrendo ao Twitter para dar os parabéns ao rival democrata. “Parabéns a Doug Jones pela vitória. Os votos 'write-in' foram um fator decisivo mas uma vitória é uma vitória. As pessoas do Alabama são ótimas e os republicanos vão voltar a ter a oportunidade de conquistar este assento [no Senado] dentro em breve. Isto nunca acaba!”

Não é certo ao que se refere Trump. Se não houver controvérsias que afastem Jones do Senado, só daqui a três anos, em novembro de 2020, a par das próximas presidenciais, é que este assento voltará a estar em disputa nas urnas.

“Onda eleitoral anti-Trump”?

Afinal, a quem se deve atribuir a derrota de Moore no Alabama, um estado em que, há um ano, houve mais 28% de pessoas a votar em Donald Trump do que em Hillary Clinton e onde um democrata não vencia uma corrida ao Senado há um quarto de século?

Para a direção editorial do “New York Times”, os eleitores foram confrontados com uma escolha impossível do lado republicano e “acabou por reinar a sanidade”. Mas para o correspondente da BBC nos EUA, será preciso esperar para entender o que levou a este resultado no estado tipicamente conservador e pró-republicano.

“Este resultado parecia impossível há um ano e parecia igualmente improvável à medida que os eleitores foram indo às urnas na terça-feira”, aponta Anthony Zurcher. “As ramificações desta vitória inesperada são claras. A maioria republicana do Senado vai ficar reduzida, o que melhora consideravelmente as hipóteses de os democratas voltarem a controlar a câmara [alta do Congresso] nas eleições intercalares de 2018.”

A derrota de Moore, acrescenta, “pode ser vista como uma rejeição do Presidente Donald Trump, que deu o seu apoio a viva voz a Roy Moore mesmo quando outros líderes do seu partido pareceram hesitantes. Após vencerem as corridas à governação de Virginia e New Jersey em novembro, alguns apoiantes dos democratas esperam que haja uma onda eleitoral anti-Trump a formar-se. Mas Moore era um candidato com tantas falhas que pode ainda ser demasiado cedo para perceber” se é essa a leitura mais correta dos resultados no Alabama.

Quem é Doug Jones?

Para o vencedor, não há dúvidas quanto ao que motivou suficientes eleitores do Alabama a optarem por uma cor política da qual a maioria fugiu nos últimos 25 anos. Aos seus apoiantes, Jones descreveu “uma corrida inteira que teve a ver com dignidade e respeito” e “uma campanha que teve tudo a ver com o Estado de Direito”.

Drew Angerer

“Esta campanha teve a ver com cortesia básica e decência e com assegurar que toda a gente deste estado, independentemente do seu código postal, vai ter uma oportunidade justa na vida”, acrescentou antes de a sede de campanha explodir em aplausos.

Jones é um ex-advogado de direitos civis, hoje com 63 anos, que ficou famoso por ter ajudado a condenar dois membros do Ku Klux Klan que, em 1963, bombardearam uma igreja de afro-americanos em Birmingham, provocando a morte de quatro crianças. Antes da sua vitória, nunca tinha sido eleito para qualquer cargo público.

As sondagens à boca de urna sugeriam ontem à noite que a vitória de Jones se deveu, em larga medida, à elevada participação eleitoral entre os afro-americanos do Alabama, até hoje tendencialmente desligados do processo eleitoral num dos estados mais favoráveis à escravatura de negros antes da guerra civil.

Os mesmos inquéritos também apontam para um grande apoio feminino ao candidato, com cerca de 56% das eleitoras a votarem em Jones e as restantes em Moore.