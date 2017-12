Relatório sobre o Ártico. O frigorífico do planeta está a descongelar

Na mesma semana em que as fotografias de um urso polar esfomeado e moribundo (na Ilha de Baffin, no Ártico do Canadá) comoveram o mundo, tornando-se um dos símbolos dos efeitos das alterações climáticas, um novo relatório científico vem acrescentar motivos para preocupação: no Polo Norte as temperaturas têm aumentado duas vezes mais depressa que no resto do planeta.

No Ártico o gelo está a derretar a um ritmo alarmante e a água do mar continua a aquecer, diz a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) no estudo divulgado esta terça-feira. Os investigadores referem que estes dois factos representam um “novo normal” para a região, cujas consequências se poderão estender muito para além do território.

“A magnitude e o ritmo do aquecimento do gelo marinho e da superfície dos oceanos é algo sem precedentes nos últimos 1,5 mil anos, pelo menos, e provavelmente muito mais”, lê-se no relatório.

As consequências previsíveis deste aquecimento, alertam os cientistas, vão desde prejuízos na atividade pesqueira no mar de Bering até à maior probabilidade de incêndios em regiões de altitudes elevadas.

Em causa estão mudanças que vão afetar a vida de todos, conclui o relatório. Ou seja, “mais fenómenos climáticos extremos, alimentos mais caros e novos impactos com refugiados, desta vez fugindo das condições e consequências climáticas”, explicou Jeremy Mathis, diretor do programa de pesquisa, durante a apresentação do estudo.

“O Ártico tem sido, tradicionalmente, o frigorífico do planeta, mas a porta ficou aberta, e o frio está a perder-se por todo o Hemisfério Norte”, acrescentou.