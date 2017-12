Parlamento filipino aprova extensão da lei marcial até ao fim de 2018

O Parlamento das Filipinas deu esta quarta-feira luz verde ao prolongamento da lei marcial em vigor na região de Mindanao, no sul do país, até ao final de 2018.

A medida foi aprovada com os votos a favor de 226 deputados da câmara dos Representantes e 23 votos contra e surge dois dias depois de o Presidente ter enviado uma carta ao Parlamento, onde apelava à extensão da lei marcial com vista a “erradicar na totalidade” os apoiantes do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) e os combatentes comunistas.

Rodrigo Duterte garantiu que o objetivo não é aprovar uma “lei marcial ilimitada”, mas possibilitar uma “paz ilimitada” na região, após seis meses de combates que causaram mais de 1100 mortos e a destruição da cidade de Marawi, reduzida agora a ruínas.

Na missiva, o Presidente filipino alegava que apesar da morte de líderes de grupos extremistas, “os restantes membros continuam a reconstruir as organizações através do recrutamento e treino de novos membros e combatentes”

Foi a 23 de maio que o chefe de Estado filipino decretou a lei marcial por 60 dias, depois de um grupo extremista ter assumido o controlo da cidade de Marawi, em Mindanao. Mais tarde, a medida foi prolongada até ao final deste ano.

Segundo a administração de Duterte, o objetivo dos extremistas é estabelecer um califado asiático do Daesh e apesar de ter sido anunciado em outubro que a cidade de Marawi estava livre de terroristas é fundamental nesta altura travar a captação de novos membros.

Durante a sua campanha para a Presidência em 2016, Rodrigo Duterte prometeu eliminar mais de 100 mil criminosos. Antes, quando esteve à frente da autarquia de Davao, o atual chefe de Estado filipino recorreu a métodos drásticos nesta área, organizando “esquadrões da morte”.