May derrotada no Parlamento. 12 conservadores votam contra primeira-ministra

O Governo britânico mostrou-se "desiludido" com a derrota que sofreu esta quarta-feira no parlamento, mas prometeu continuar a trabalhar na lei que vai oficializar a saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit').

"Estamos desapontados com o facto de o parlamento votar a favor desta alteração, apesar das fortes garantias que apresentámos", afirmou um porta-voz esta noite, a propósito da alteração que determina que o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia tenha de ser aprovado pelos deputados antes de passar a lei.

Uma pequena maioria de quatro votos, 309 contra 305, garantida com o apoio de alguns deputados (12) do próprio partido da primeira-ministra, Theresa May, foi suficiente para aprovar a alteração proposta pelo antigo procurador-geral Dominic Grieve.

"Estamos convencidos, como antes, que esta proposta de lei e os poderes nela incluídos, são essenciais. Esta alteração não nos impede de preparar a nossa legislação para o dia da saída. Vamos agora determinar se são necessárias outras mudanças para a lei garantir que atinge seu objetivo", acrescentou o porta-voz.

Esta foi a primeira derrota do Governo de Theresa May relacionada com esta proposta de lei, que já tinha cedido noutras ocasiões para evitar confrontos, inclusivamente ao prometer que o resultado das negociações seria objeto de uma proposta de lei independente.

Grieve argumentou que esta foi uma forma de evitar "uma espécie de caos constitucional" caso o texto fosse aprovado na sua forma original, o que permitiria ao Governo implementar o acordo sem consultar o parlamento.

O ministro para o 'Brexit', David Davis, tinha tentado dissuadir durante o dia os potenciais "rebeldes" do partido Conservador, reiterando que o executivo pretendia apresentar levar ao parlamento tanto o acordo sobre para a saída como os termos da relação com a UE no futuro.

A Lei para a Saída da UE foi aprovada em setembro na generalidade por 326 votos contra 290 e está agora a ser analisada na especialidade por uma Comissão com membros das duas câmaras do parlamento, dos Comuns e dos Lordes.

O texto revoga a lei de adesão do Reino Unido à Comunidade Europeia em 1973 e transfere as normas europeias para o Direito britânico.

O Governo foi confrontado com cerca de 400 propostas de alteração, que continuam a ser analisadas até à próxima semana.