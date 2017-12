Erdogan quer que mundo islâmico declare Jerusalém Oriental capital da Palestina

O Presidente da Turquia pediu esta quarta-feira aos países de maioria muçulmana que reconheçam Jerusalém Oriental como a capital do Estado da Palestina, na abertura de um antecipado encontro da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC) que foi convocado por Recep Tayyip Erdogan após Donald Trump ter declarado Jerusalém a capital de Israel e ter confirmado que vai mudar a embaixada norte-americana no Estado hebraico de Telavive para a disputada cidade.

Autoproclamado guardião da causa palestiniana, Erdogan está investido em unir as 57 nações da OIC contra a decisão dos Estados Unidos, para que no final do encontro seja aprovada uma declaração oficial em que Jerusalém Oriental é declarada a capital da Palestina.

Desde a sua fundação, Israel defende que a cidade santa é a sua capital por direito; a parte oriental da cidade — ocupada pelos hebraicos desde 1967 a par da Cisjordânia e que foi atribuída aos palestinianos nos Acordos de Oslo em 1993 — é a almejada capital dos palestinianos quando for concretizada a chamada solução de dois Estados, com Israel e Palestina a viverem lado a lado e em paz.

Na abertura do encontro do OIC em Istambul, o líder turco pediu aos líderes muçulmanos que acelerem o reconhecimento do Estado da Palestina por instituições internacionais e voltou a criticar o passo “ilegal” e “provocador” dos EUA, acusando Trump de ter pisado uma “linha vermelha”. Também voltou a classificar Israel como um Estado “terrorista”.

À chegada à cimeira, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, acusou o líder norte-americano de ter cometido o "pior crime" que podia, uma "flagrante violação da lei internacional", sob a qual Jerusalém é considerada um território ocupado. Também avisou que o passo dado por Trump pode levar extremistas a transformarem uma luta política numa guerra religiosa. "A partir de agora", garantiu ainda, os palestinianos não vão aceitar que os EUA desempenhem qualquer papel no processo de paz.

As declarações são ecos do que foi dito no fim-de-semana passado, durante um encontro da Liga Árabe no Cairo (18 das 22 nações da liga integram a OIC), no qual os ministros dos Negócios Estrangeiros exigiram aos EUA que reverta a sua decisão sobre Jerusalém.

Há analistas a porem em dúvida a capacidade de a Turquia criar uma ponte entre toda a comunidade muçulmana, que está dividida entre xiitas e sunitas, em parte porque há pesos pesados do mundo islâmico — nomeadamente o Egito, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos — avessos a arriscarem a sua relação privilegiada com os EUA por causa dos palestinianos. Estes países têm sido acusados de terem dado "luz verde" a Trump para avançar com a controversa declaração sobre Jerusalém.

Para Aaron Stein, do Centro Rafik Hariri para o Médio Oriente, o resultado mais provável do encontro da OIC será uma mera "condenação a quente" cujo impacto ou consequências são impossíveis de prever para já, declarou à AFP.

A cimeira desta quarta-feira está a ter lugar dias antes de o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, aterrar em Israel para encontros de alto nível com o governo de Benjamin Netanyahu, que esteve em Bruxelas no início da semana para tentar convencer a União Europeia a seguir o exemplo da América (o bloco recusou).

Abbas já anunciou que não vai encontrar-se com Pence e estão a aumentar as pressões sobre os palestinianos cristãos para que boicotem a visita. No Egito, onde Pence irá aterrar depois da viagem a Israel, os cristãos coptas também cancelaram um encontro pré-agendado com o número dois da administração Trump por causa da decisão sobre Jerusalém.