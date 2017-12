Comissão Europeia responde à Amnistia: "A situação na Líbia não está má por causa da UE"

Uma fonte da Comissão Europeia avançou ao Expresso que o recente relatório publicado pela Amnistia Internacional esta semana sobre a situação dos refugiados e migrantes que estão encurralados na Líbia "não é uma novidade" para a União Europeia, rejeitando categoricamente as alegações de que o bloco tem sido "cúmplice" de tortura e abusos destas pessoas no país do norte de África.

"Estamos cientes das condições terríveis e desumanas que alguns deles enfrentam", declarou uma porta-voz do Executivo comunitário por email. "Partilhamos o mesmo objetivo da Amnistia, que é salvar vidas. Mas queremos sublinhar que a maioria das ações exigidas [pelo grupo de direitos humanos] já estão, na verdade, a ser conduzidas."

Na terça-feira, a Amnistia divulgou um relatório no qual acusa a UE de ser "cúmplice" de violações e abusos de direitos humanos por estar a atribuir fundos à guarda costeira líbia sabendo que esta colabora com redes de tráfico humano e com gangues criminosos, alguns deles responsáveis por leilões de homens e mulheres para escravatura.

No email, a porta-voz sublinha que "a UE passou os últimos dois anos a trabalhar para garantir que agências da ONU tenham acesso à Líbia para ajudar os migrantes que estão ali presos e ao longo da sua rota".

A fonte também lista uma série de conquistas da UE no que toca a acabar com a crise de refugiados no país que colapsou em 2011 e que hoje está entregue a distintas milícias armadas que lutam pelo controlo do território.

"É graças ao financiamento atribuído pela UE à Organização Internacional para as Migrações (OIM) que mais de 15 mil pessoas já puderam regressar voluntariamente a casa a partir da Líbia e já pedimos aos Estados-membros que garantam um financiamento adicional para outras 15 mil; é a UE que tem que tem estado a garantir rotas legais para o restabelecimento de refugiados genunínos que vêm da Líbia", com os Estados-membros "já comprometidos em criar quase 40 mil lugares" após o pedido da Comissão para que mais 50 mil refugiados sejam acolhidos até maio de 2019, "pelo menos mil deles vindos da Líbia", e para que se aumente o financiamento do Fundo da UE para África.

Foi também a UE, acrescenta a porta-voz, que "criou um grupo de trabalho com a União Africana e com a ONU para reforçar o nosso trabalho, para salvar muitos mais milhares [de pessoas] e para reforçar a luta contra as redes criminosas que estão a explorar essas pessoas".

Este grupo de trabalho, informou na terça-feira a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, vai reunir-se dia 14 de dezembro, amanhã, para acelerar os trabalhos humanitários na Líbia. Segundo a porta-voz da Comissão, Mogherini falou esta manhã com o primeiro-ministro líbio para "se coordenarem ações e se possibilitar um trabalho do grupo o mais eficaz possível".

Sem comentar o facto de a ONG estar "preparada" para levar os governos europeus a tribunal, a mesma fonte referiu ao Expresso que "a União Europeia, as suas instituições e os Estados-membros têm, pura e simplesmente, trabalhado para salvar vidas". "A situação não está má por causa da UE, está um bocadinho melhor por causa da UE, e ainda temos muito trabalho pela frente para a melhorar ainda mais."