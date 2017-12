China está a recolher ADN dos habitantes de Xinjiang, uma “prisão a céu aberto”

A Human Rights Watch (HRW) acusou esta quarta-feira as autoridades da China de estarem a violar os direitos dos residentes de Xinjiang, através da recolha de amostras de ADN, de impressões digitais e outros dados biométricos da maioria dos habitantes da região, que alberga 11 milhões de uigures, uma minoria étnica muçulmana de origem turcomena.

Segundo a organização não-governamental, o governo chinês está a montar uma base de dados que, a par do ADN e das impressões digitais, inclui registos de íris e os tipos sanguíneos de cada habitante com idades entre 12 e 65 anos. E denuncia o aumento de controlos da população numa área que vários especialistas dizem ser uma "prisão a céu aberto".

Os dados que estão a ser recolhidos, aponta a HRW, podem vir a ser usados para "vigiar pessoas por causa da sua etnia, religião, opinião ou outro exercício dos seus direitos protegidos, como é o caso da liberdade de expressão".

Parte desta recolha está a ser feita durante consultas médicas de rotina patrocinadas pelo governo e não é certo se as pessoas estão cientes de que os exames a que são sujeitas têm como objetivo que os seus dados biométricos sejam agredados pela polícia, acusa o grupo de direitos humanos.

Apesar de, oficialmente, estas consultas serem de participação voluntária, um uigur da região disse à HRW que as autoridades locais "estão a exigir às pessoas que participem nos exames físicos", com um jornal da região a encorajar recentemente as autoridades a "trabalharem no duro para convencerem [a população] a participar".

Segundo a agência estatal Xinhua, quase 19 milhões de pessoas foram sujeitas a estes exames médicos desde o início de 2017; no caso daquelas que as autoridades classificam como "pessoal de foco" (um eufemismo para indivíduos que o governo chinês considera perigosos), os dados biométricos estão a ser recolhidos independentemente da sua idade.

"Tornar obrigatório que toda uma população forneça biodados para criar uma base, incluindo o seu ADN, é uma grave violação das normas internacionais de direitos humanos", defende Sophie Richardson, diretora da HRW China. "É ainda mais perturbador que isto esteja a ser feito pela calada, à guisa de um programa de cuidados de saúde gratuitos."

Referindo-se ao nome oficial do programa governamental – "Exames Físicos para Todos" – Richardson diz que, "já que o consentimento informado e escolhas reais" não parecem ser alternativas apresentadas à população de Xinjiang, "as autoridades deviam alterar o nome deste projeto para 'Violações da Privacidade para Todos'."

Em defesa dos seus programas, as autoridades da região alegam que a recolha de dados serve para melhorar as políticas de combate à pobreza e para garantir a "estabilidade social" de Xinjiang, uma expressão muito usada por Pequim para defender a repressão de críticos do governo.

Xinjiang é uma das zonas da China sujeitas a mais controlos estatais, com a minoria uigur a enfrentar cada vez mais escrutínio e políticas discriminatórias. É comum avistar soldados armados a patrulhar as ruas das cidades e as autoridades organizam frequentemente protestos em massa contra o que Pequim diz serem extremistas islâmicos responsáveis por uma série de ataques contra o governo e contra civis.

Vários grupos de Direitos Humanos dizem que a maioria da violência registada em Xinjiang é um resultado direto das restrições religiosas, culturais, linguísticas e de expressão que são impostas ao povo uigur, a par da falta de oportunidades económicas e de emprego na região que aumentam o desespero dos habitantes. Ao longo de décadas, muitos muçulmanos uigures têm apresentado queixas contra o que dizem ser a sua discriminação no acesso a oportunidades de trabalho em prol de chineses da etnia han.