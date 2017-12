Bebé sobrevive depois de nascer com coração fora do corpo

Vanellope Hope ainda não tem um mês e já resistiu a três cirurgias. O seu caso é raro, muito raro, e geralmente a taxa de sobrevivência fica abaixo dos 10%

Os médicos britânicos acreditam que é um caso único, a lutar contra pela sobrevivência, contra todas as estatísticas. Vanellope Hope nasceu com o coração e uma parte do estômago fora do corpo e, apesar de ainda não ter completado o primeiro mês de vida, já sobreviveu a três cirurgias.

O problema, raro, foi detetado numa ecografia, estava a mãe grávida de nove semanas. Aos pais foi aconselhado o aborto, mas estes decidiram deixar a natureza seguir o seu curso. A bebé acabou por nascer prematura, de cesariana, no dia 22 de novembro. Todos estavam conscientes de que os primeiros minutos seriam cruciais, em função da capacidade da bebé respirar ou não.

“Quando nasceu e começou a chorar, foi um alívio”, contou a mãe ao “The Guardian”. Foi então necessário ter a certeza de que estava estável e podia passar, de imediato, para o bloco operatório. Uma equipa interdisciplinar esperava-a já e a primeira das cirugias começou quando Vanellope tinha uma hora de vida.

Passou por mais duas, entretanto, para que os médicos tentassem criar mais espaço para os órgãos e, depois disso, para através da colocação de enxertos de pele, ser possível proteger e reforçar a área intervencionada. Cerca de 50 profissionais têm acompanhado a bebé, que permanece ligada a um ventilador.

Os médicos referem que a sua condição afeta, geralmente, cinco a oito pessoas em cada milhão, sendo a hipótese de sobrevivência inferior a 10%. O caso desta bebé é ainda mais raro, dizem, pelo facto de tudo o resto nela parecer estar bem.

A palavra de ordem é cautela. Saber se a bebé resistirá ou não é impossível, garantem os médicos, mas os pais lutam para afastar pensamentos negativos e agarram-se à capacidade de sobrevivência que revelou até aqui. Explicam como escolheram o seu nome: Vanellope, como a personagem da Disney tão teimosa que chegou a princesa, e Hope (esperança), porque tem sido esse o sentimento que os tem acompanhado.