Um mar de água que arrastou combustível em lume e pedras de gelo do tamanho de ovos de ganso: as 5 mais mortíferas tempestades de sempre

Entre 300 mil a 500 mil pessoas mortas

Já era considerada por muitos especialistas como a tempestade mais trágica de sempre, em termos de número de mortos, mas a lista da Organização Meteorológica Mundial (WMO, na sigla em inglês) veio transformar aquilo que era uma suspeita em informação oficial. O ciclone, a que foi dado o nome de “Great Bhola Cyclone”, matou entre 300 mil a 500 mil pessoas no leste do Bangladesh (atual Bangladesh) muitas delas vítimas das enxurradas que afundaram as ilhas ao longo das margens do Golfo de Bengala. Mês e ano em que aconteceu: novembro de 1970. O desastre resultou em consequências políticas profundas: o Governo do Paquistão, acusado de ter falhado na resposta às necessidades das populações afetadas, acabou por ser penalizado nas eleições de 1970, com a subida ao poder dos nacionalistas bengali, do Partido Nacionalista Awami, que abriram caminho para a independência da região, declarada em 1971.

De novo o Bangladesh, mas desta vez um tornado

Foi também no Bangladesh que aconteceu, a 26 de abril de 1989, o tornado mais mortífero de sempre. Morreram 1.300 pessoas e mais de 12 mil ficaram feridas. Duas cidades ficaram totalmente destruída na sequência da tempestade, levando cerca de 80 mil pessoas a ficar sem casa. Milhares de árvores foram arrancadas pela raíz devido à força e violência dos ventos, acrescenta a Enciclopédia Britânica, numa entrada dedicada ao tema. O tornado, que viria a ficar conhecido como “Daulatpur-Saturia”, atingiu a região de Manikganj, no centro do país, a uns escassos 60 quilómetros da capital, Dhaka. Anos antes, em abril de 1973, outro tornado havia atingido a região, matando pelo menos 681 pessoas. “Vi nuvens negras a formarem-se no céu. De repente, já estávamos todos a voar juntamente com a nossa casa”, recordava uma testemunha à “Al-Jazeera”, em 2014, 25 anos depois do desastre.

FOTO IVAN ALVARADO/REUTERS

Mais trágica trovoada de sempre, no Egipto

Foi na vila de Dronka (ou Durunka), na província egípcia de Asyut, a oeste do rio Nilo, que se registou a mais mortífera trovoada de sempre. Segundo um artigo do “New York Times”, publicado no ano em que se deu o trágico acontecimento (1994, no mês de novembro), morreram 200 pessoas e milhares foram obrigadas a procurar abrigo na capital da província. Um comunicado do Ministério da Saúde egípcio, citado pela WMO, refere porém que deram entrada nos hospitais da região 469 corpos. Um dos fortes relâmpagos que cortaram os céus naquele dia atingiu três reservatórios de petróleo, cada um com cerca de cinco mil toneladas de combustível para aviões ou gasóleo. O combustível começou a arder e a água das cheias que se havia entretanto acumulado nos reservatório arrastou o fogo na direção daquela vila. Imagens então divulgadas pela televisão egípcia mostravam várias pessoas com água pelo joelho enquanto, ao longe, se viam densas nuvens de fumo negro, envolvendo e como que fazendo desaparecer as casas, referia ainda o “New York Times”. O fogo destruiu ainda campos à volta da vila e um cemitério.

Vítimas de um relâmpago na antiga Rodésia

A Organização Meteorológica Mundial considera as vítimas da tempestade acima referida como vítimas indiretas. Quanto a vítimas diretas, há que referir uma outra trovoada trágica ocorrida a 23 de dezembro de 1975, no leste da antiga Rodésia (atual Zimbabué). Um único relâmpago matou 21 pessoas (incluindo 14 crianças) que se encontravam numa cabana, onde haviam procurado abrigo da chuve que caía a jorros naquele dia. Quando publicou a lista das tempestades mais mortíferas de sempre, em maio deste ano, a WMO aproveitou para sublinhar e alertar para o facto de quase 90% dos edifícios da África subsariana, sobretudo casas, não terem proteção contra relâmpagos, deixando famílias inteiras, salas de aulas e trabalhadores constantemente à mercê das intempéries que afetam a região.

PHILIPPE HUGUEN

Tempestade de granizo perto de Moradabad, na Índia

As pedras de gelo que caíram naquele dia perto de Moradabad, no norte da Índia, eram tão grandes que houve quem as tivesse comparado a ovos de ganso ou laranjas ou até bolas de cricket. Aconteceu no dia de 30 de abril de 1888. Um meteorologista presente no local disse ter visto telhados de casas a voar, janelas e portas a quebrarem-se e alpendres a voar, estilhaçando-se no ar: “As pessoas que se encontravam na rua, desprotegidas, foram simplesmente esmagadas pelo granizo”, escreveu John Eliot, que viria a tornar-se o primeiro diretor do Departamento Meteorológico da Índia. De acordo com o responsável, 14 corpos foram encontrados numa pista de corrida e “vários casamentos que decorriam nas margens do rio Ramganga foram interrompidos devido à tempestade”. Na altura, foi ainda reportada a morte de 1.600 vacas, ovelhas e cabras”, segundo John Eliot, citado no relatório da WMO.