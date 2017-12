Último teste nuclear da Coreia do Norte foi em setembro mas as réplicas continuam

As repercussões do último teste nuclear da Coreia do Norte, realizado a 3 de setembro, continuam a fazer-se sentir. Além das movimentações diplomáticas e dos tweets de Donald Trump, são os movimentos físicos do subsolo que inquietam os cientistas. Logo a seguir ao teste houve um terramoto de 6.3 na escala de Richter, e desde essa altura as réplicas sucedem-se.

No último sábado, a US Geological Survey, um organismo oficial americano, anunciou ter detetado mais duas. Serão aquilo a que se chama “eventos de relaxação”. Segundo um técnico americano explicou à Reuters, “quando há um grande teste nuclear, este movimenta a crosta terrestre à volta da área [ou seja, literalmente, provoca um terramoto], e demora um bocado até estabilizar. Isso aconteceu algumas vezes desde o sexto teste nuclear”.

Outro especialista afirmou à BBC que as áreas em causa sofrem deformações, o que “cria zonas de stresse acrescido ou decrescido, afetando a distribuição das réplicas”. Esse efeito pode ser maior ou menor conforme as zonas, e também, naturalmente, conforme o tipo de engenho detonado. A Coreia do Norte disse que tinha testado uma bomba de hidrogénio, muitas vezes mais potente do que as bombas lançadas sobre o Japão em 1945. Mas nem todos os especialistas estão certos disso.

Também não existem certezas sobre a alegada derrocada de um túnel próximo da explosão, causando a morte a centenas de pessoas. A notícia surgiu nos media ocidentais mas foi negada por Pyongyang. Quanto aos relatos sobre vegetação que morre, bebés deformados e outras anomalias em torno de Punggye-ri, a zona onde são conduzidos os testes, parecem ter alguma credibilidade.

Segundo explicam vários dissidentes, só as famílias de soldados são avisadas previamente antes de um destes testes. A restante população é apanhada de surpresa, sofrendo o grosso das consequências de uma atividade que a comunidade internacional condena, mas que o regime considera essencial para garantir a sua sobrevivência.