Pepsi pré-encomenda 100 camiões elétricos Tesla

A PepsiCo reservou 100 camiões elétricos Tesla, sendo a maior pré-encomenda deste tipo de veículos de semi-reboque que vão começar a ser produzidos pela empresa de Elon Musk em 2019.

A redução dos custos de combustível e das emissões poluentes foram os motivos apresentados pela PepsiCo, ao anunciar esta terça-feira a futura integração dos veículos elétricos na sua frota de pesados.

Cerca de uma dezena de empresas, entre as quais a Wal-Mart e a Sysco, já haviam também efetuado reservas dos camiões elétricos Tesla. Mas a pré-encomenda da PepsiCo é a maior feita até à data, surgindo como um importante fator para o aumento de confiança neste tipo de veículos. O mercado tem encarado até aqui com ceticismo a capacidade dos camiões elétricos conseguirem competir com os camiões a diesel.

No total terão sido pré-encomendados 267 camiões da Tesla, segundo refere a agência Reuters.

A PepsiCo pretende usar os camiões para transportar os seus refrigerantes e os seus produtos alimentares (a empresa produz os salgados Doritos).

A empresa possui quase 10 mil camiões e a aquisição dos veículos elétricos faz parte do seu plano para reduzir em 20% as emissões poluentes até 2030, disse Mike O’Connel, responsável da cadeia de fornecimento norte-americana para a Frito-Lay, subsidiária da PepsiCo.

A PepsiCo está a analisar quais as melhores rotas na América do Norte para passarem a ser asseguradas pelos camiões Tesla.

Os veículos são movidos por quatro motores elétricos. No mês passado, Elon Musk declarou que estes veículos conseguirão percorrer um milhão de milhas (1,6 milhões de quilómetros) sem qualquer problema técnico.