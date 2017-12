Para travar refugiados, UE está a ser “cúmplice” de tortura e violações na Líbia

Os governos europeus sabem que os refugiados e migrantes encurralados na costa líbia estão a ser vítimas de tortura e outras violações de direitos humanos e, com o intuito de impedirem a sua entrada na União Europeia, estão a ser "cúmplices" desses crimes.

A acusação é tecida pela Amnistia Internacional num relatório divulgado esta terça-feira, no qual a organização alega que a UE está a apoiar ativamente um "sistema de abusos e exploração" no país do norte de África — cuja Guarda Costeira está a canalizar os fundos europeus que recebe para milícias e redes de tráfico humano responsáveis por graves violações de Direitos Humanos.

Desde março de 2016, quando a UE alcançou um acordo com a Turquia para reduzir as chegadas de refugiados e migrantes à Grécia pela rota do Mediterrâneo oriental, a Líbia tornou-se o principal ponto de partida para os requerentes de asilo que continuam a tentar chegar ao continente europeu.

Com a atribuição de fundos à guarda costeira líbia, reduziram-se igualmente nos últimos meses as travessias do Mediterrâneo central até Itália, o novo destino primordial dos refugiados que tentam alcançar a Europa. Mas segundo a Amnistia, as autoridades líbias que estão a receber esses apoios estão a trabalhar com gangues criminosos e com traficantes de pessoas — e as autoridades europeias sabem disso.

No relatório, a ONG alega que esta vontade da UE em pôr fim à chegada de refugiados e migrantes tem resultado em "detenções em massa, arbitrárias e por tempo indefinido" de requerentes de asilo, pessoas que quando são intercetadas pela guarda costeira líbia acabam em centros de detenção geridos pela direção-geral de combate à migração ilegal (DCIM, na sigla inglesa).

Neste momento, segundo contas da Amnistia, haverá cerca de 20 mil pessoas detidas nesses centros e os testemunhos de várias delas mostram que têm sido sujeitas a "tortura, trabalhos forçados, extorsão e execuções sumárias" às mãos das autoridades, dos traficantes e das milícias que estão a atuar na Líbia com a "cumplicidade" das autoridades europeias.

"Dezenas de milhares de pessoas são mantidas por tempo indefinido em centros de detenção sobrelotados onde são sujeitas a abusos sistemáticos", acusa John Dalhuisen, diretor da Amnistia Europa. "Os governos europeus não só estão perfeitamente cientes destes abusos como, ao apoiarem ativamente as autoridades líbias que impedem as travessias marítimas e que mantêm estas pessoas na Líbia, estão a ser cúmplices destes abusos."

O relatório surge cerca de um mês depois de os governos da UE e de vários países africanos terem estado reunidos para debater denúncias da CNN sobre homens e mulheres a serem leiloados para escravatura em vários pontos do país.

No início do ano, um correspondente da BBC visitou um dos centros de detenção da Líbia citados pela Amnistia, "piores que prisões", e ouviu dos detidos relatos de violência e abusos em condições "infernais".

À organização não-governamental, um homem da Gâmbia detido há três meses denunciou como tem sido espancado e mantido sem comida com o objetivo último de ser extorquido. "Eles espancam-me com uma mangueira de borracha porque querem mais dinheiro para me libertar. Ligaram à minha família enquanto me batiam para que ela lhes enviasse dinheiro."

No seu relatório, o grupo de direitos humanos diz já ter reunido provas suficientes para levar os governos da UE a tribunal pelas suas ações na Líbia, um país sem Estado nem lei desde que as forças da NATO depuseram o coronel Muammar Kadhafi em outubro de 2011, que está hoje entregue a uma série de milícias armadas que lutam pelo controlo do território.