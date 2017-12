Hezbollah foca-se na Palestina e protestos continuam contra decisão de Trump

O líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, apelou esta terça-feira aos seus aliados para se focarem na causa palestiniana, mostrando unidade contra Israel, numa altura em que se multiplicam os protestos contra a decisão de Donald Trump.

Nasrallah afirmou que o reconhecimento unilateral de Jerusalém como capital de Israel por parte dos EUA e a mudança da embaixada norte-americana de Telavive constitui “outra agressão contra a causa palestiniana, cujo objetivo é retirar os direitos dos palestinianos”. O chefe da milícia xiita libanesa disse ainda esperar que em breve se assinale “o início do fim de Israel”.

As declarações de Hassan Nasrallah ocorrem um dia depois de milhares de pessoas se terem manifestado no sul de Beirute, no Líbano, contra a decisão do Presidente norte-americano anunciada há quase uma semana. Manifestantes exibiram bandeiras, entoaram cânticos e gritaram palavras de ordem como: “Morte aos EUA”, “Morte a Israel” ou “Jerusalém é nossa”.

Nos territórios de Gaza e da Cisjordânia registaram-se igualmente protestos, que resultaram em dezenas de feridos na sequência de confrontos com o Exército israelita, à semelhança do que tem acontecido um pouco por todo o Médio Oriente, desde que Trump anunciou a medida a 6 de dezembro,

Também Vladimir Putin criticou a decisão dos EUA, pela primeira vez, na segunda-feira durante um encontro que teve com seu homólogo turco em Ancara. “Tanto a Rússia, como a Turquia consideram que a decisão dos EUA de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel não está ajudar a situação no Médio Oriente. Está antes a desestabilizar a região e a eliminar a perspetiva de paz”, declarou o Presidente russo numa conferência de imprensa conjunta com Recep Tayyip Erdoğan.

A posição do chefe de Estado russo surge em linha com a já manifestada pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, que tem insistido que a decisão de Donald Trump constitui mais uma ameaça à paz na região.