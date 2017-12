Guterres está há um ano a “tentar salvar o impossível”

“Os refugiados não são terroristas, são vítimas de terror”, “Jerusalém não é a capital de Israel”: duas frases que nos parecem óbvias mas que os acontecimentos recentes, com a pressão política sobre os governos europeus para reduzir a entrada de imigrantes e a passagem da embaixada dos Estados Unidos em Israel de Telavive para Jerusalém, podem fazer de quem as diz um homem contra-corrente.

Mas terá António Guterres sido, durante o primeiro ano à frente das Nações Unidas, esse homem, essa voz grave capaz de impor a ordem num mundo “em caos”, como ele próprio diz? Há potencial para isso mas há muito caminho para percorrer.

Chegou envolto numa tal expectativa que este primeiro ano seria sempre pálido em comparação. Não era a estrela mais brilhante da diplomacia mundial quando jurou, há exatamente um ano, a Carta das Nações Unidas, mas António Guterres era aí - e continua a ser - uma das pessoas com mais capital pessoal para se lançar aos enormes desafios humanitários que o mundo enfrenta.

Guterres é uma espécie de Suíça - disposto à cooperação mas nunca taxativamente alinhado. “Talvez seja mais conhecido onde faz falta: nas linhas da frente dos conflitos armados e das maiores crises humanitárias mundiais”: foi assim que Ban Ki-moon descreveu o homem que há um ano lidera as Nações Unidas, aquela instituição-polvo da qual toda a gente espera ajuda.

A pior agenda de sempre

Passou um ano e a sua “to do list” não está mais pequena. Herdou os conflitos na Síria, no Sudão do Sul, no Iémen - que só piorou - e a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, materializou-se naquilo que ameaçou sempre vir a ser e não só emitiu decretos que proíbem a entrada de pessoas nos Estados Unidos com base apenas nos seus países de origem como acaba de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, mais uma granada lançada para o meio do campo minado onde Guterres se move.

Foto ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images

O antigo primeiro-ministro português chegou no princípio deste ano ao mais elevado cargo político mundial e, em entrevista à Lusa, garantiu que está “pronto para o que der e vier” e admite que a função de secretário-geral das Nações Unidas “é obviamente tão difícil como esperava”. Como exemplos das situações que já conseguiu resolver, Guterres falou da Gâmbia, onde o Presidente Yahya Jammeh se recusava a abandonar o poder, como uma das crises que conseguiu resolver no primeiro ano de mandato.

Foi também entrevistado, em jeito de balanço, para o GPS, o programa de análise geopolítica de Fareed Zakaria, na CNN. E a primeira pergunta recaiu sobre o tema mais quente do momento: a mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém. E o secretário-geral foi contundente. Usou a forma passada do verbo “ter” para lamentar a ação de Donald Trump: “Eu tinha esperança que os esforços da equipa do Presidente pudessem resultar numa solução. Mas a decisão que foi tomada na quarta-feira pode comprometer este diálogo, o que seria, de facto, uma pena porque é tão importante encontrar uma solução. Para mim, a ideal seria a solução de dois Estados, mas é simplesmente tão importante encontrar uma solução para este conflito”.

Foto Stephanie Keith/Getty Images

Durante este primeiro ano, Guterres não se cansou de apelar a uma solução que envolva a criação de um Estado palestiniano. Visitou Gaza em agosto deste ano, onde apelou à união entre palestinianos para que, sob uma bandeira de pacifismo, pudessem encontrar o caminho para o reconhecimento do seu território. “Eu tenho um sonho. Um sonho que é ver a Terra Santa dividida em dois Estados - Israel e Palestina - e que os dois possam viver em segurança e em paz”, disse Guterres à imprensa aquando da visita.

A conversa passa depois para Trump e respetiva visão isolacionista: o líder dos EUA é crítico da política de integração de refugiados, já reduziu fundos de ajuda internacional a organizações não-governamentais de saúde sexual das mulheres e à UNESCO e foi por sua mão que os Estados Unidos se tornaram o único país a recusar assinar os Acordos de Paris. A pergunta é óbvia mas necessária: “Estamos a ver os Estados Unidos a virarem as costas a instituições como as Nações Unidas, que ajudou a criar depois da Segunda Guerra Mundial?”. E a resposta de Guterres vem sem rodriguinhos: “A visão subjacente à frase ‘A América primeiro’ pressupõe que as organizações internacionais não contribuem muito para eles. Eu não acredito nisso. Essa posição prejudica os próprios interesses dos norte-americanos”.

“Salvar o impossível”

É com este duelo de esgrima diplomática que Guterres se tem ocupado durante este primeiro ano. No limite, é a Donald Trump que temos de imputar a culpa por António Guterres não ter avançado outros dossiês.

“Ao mesmo tempo que se ocupava das questões internas da ONU, como a redução de custos internos e agilização da burocracia, Guterres manteve um diálogo extremamente importante com Donald Trump, que ameaçou durante a campanha acabar com a contribuição dos Estados Unidos para o orçamento da ONU, o que iria paralisar completamente o funcionamento do organismo”, diz ao Expresso Álvaro Vasconcelos, fundador do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais de Lisboa.

A gestão deste “conflito” com uns Estados Unidos “cada vez mais unilaterais”, diz Vasconcelos, não deixou muito espaço a Guterres para se preocupar com as pastas mais pesadas dos grandes conflitos internacionais. Até porque dentro dessas pastas estão histórias escritas a várias mãos, as mãos dos membros do Conselho de Segurança, que é quem “realmente tem o poder”.

A influência de Guterres pode parecer de certa forma, durante este primeiro ano, um pouco “apagada”. Algumas organizações não-governamentais revelaram-se recentemente críticas da (não) atuação do secretário-geral pedindo-lhe um maior empenho na resolução das crises humanitárias e mais força na condenação dos países que diariamente atentam contra os Direitos Humanos.

“Precisamos que o secretário-geral se comprometa mais fortemente quando defensores e ativistas dos direitos humanos são reprimidos e quando são fechados os espaços de operação política e legal das ONG”, disse à Lusa o diretor da campanha “1 for 7 Billion”, William Pace. O mesmo responsável deu o exemplo da perseguição do exército do Myanmar à minoria rohingya como uma situação em que Guterres ainda não conseguiu intervir de forma significativa.

getty

Já o diretor-executivo do Conselho Académico do Sistema das Nações Unidas, Alistair Edgar, classificou este primeiro ano como “muito desafiante” e disse que “Guterres ainda não mostrou essa voz pública segura e inspiradora, apesar de operar claramente de forma eficiente ao nível político”.

Francisco Seixas da Costa também começa por focar que “a chegada de Guterres ao mais importante cargo da diplomacia portuguesa coincidiu com a eleição de um homem que, apesar de ser um dos mais importantes protagonistas da geopolítica mundial, está contra as Nações Unidas”. Isto torna o trabalho do secretário-geral muito mais discreto mas “essencial para manter o mundo dentro da ordem multilateralista”, diz ao Expresso o diplomata português, que foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus entre 1995 e 2001, com Guterres como primeiro-ministro.

O ex-secretário de Estado considera que Guterres está a tentar “salvar o impossível” na medida em que, no Conselho de Segurança, e com as sanções à Rússia, “há pouco terreno comum para acordos”. Para Seixas da Costa, Guterres herdou “mais dificuldades do que qualquer outro secretário-geral”.

A questão da Gâmbia, o reforço das sanções à Coreia do Norte e o facto de Guterres ter conseguido mediar um encontro entre todas partes que atualmente ocupam Chipre - apesar de ainda não se ter chegado ao “ok” dos turcos em saírem da ilha - são apontados por Seixas da Costa e Álvaro Vasconcelos como os três principais sucessos deste ano.

Para 2018, fica a esperança de um papel reforçado da ONU na reconstrução da Síria. “Nem os Estados Unidos nem a Rússia têm interesse em manter guerras no Médio Oriente. Se a situação se pacificar completamente na Síria, as Nações Unidas podem ter uma forte influência na reconstrução do país. Mas é preciso não esquecer que o secretário-geral é apenas o executor dos despachos do Conselho de Segurança, que se encontra quase sempre paralisado entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. Quando os seus interesses coincidem, a ONU anda”, conclui Seixas da Costa.