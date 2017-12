Cimeira em Paris quer reforçar financiamento de combate às alterações climáticas

Mais do que alcançar novos acordos sobre a redução da emissão de gases poluentes ou negociar objetivos para travar o aumento global da temperatura, a Cimeira do Planeta Único, que acontece esta terça-feira na capital francesa, pretende mostrar a força da comunidade internacional perante a ameaça das alterações climáticas e a sua coesão – apesar da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris.

Iniciativa do Presidente Emmanuel Macron, o encontro reúne 50 representantes de Governos (António Costa é um dos primeirow-ministros a marcar presença) e visa reforçar o financiamento para a causa, através de dinheiro público e privado. Dezenas de líderes empresariais estão também em França, onde se espera a apresentação de projetos concretos. Doze, segundo o jornal “El País”, que cita fontes próximas do Palácio do Eliseu.

Uma das propostas já conhecidas partiu das agências espaciais de cerca de vinte países. Sugerem a criação de um Observatório Espacial do Clima, para mutualizar a informação climática obtida a partir do espaço. O objetivo é conseguir também coordenar os meios existentes.

China, Japão, Índia, Europa, Reino Unido, Alemanha, Itália, Suíça, Áustria, Suécia, Noruega, Roménia, Israel, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos adotaram esta “Declaração de Paris”, redigida sob o impulso francês.

Ausentes da reunião de onde saiu esta proposta estiveram a agência dos EUA para os oceanos e a atmosfera (NOAA, na sigla em inglês) e a agência espacial russa.

Segundo a Presidência francesa, vão comparecer na cimeira de Paris mais de 2000 “atores-chave” dos sectores público e privado, incluindo o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o secretário-geral da ONU, António Guterres (que fará o discursi final), mas também o ator Leonardo DiCaprio ou o multimilionário Bill Gates.

Os EUA estarão representados pelo encarregado de negócios da embaixada em Paris, por decisão da Casa Branca.

A cimeira foi anunciada em julho pelo Presidente Macron, como uma forma de retomar a questão da luta contra as alterações climáticas, após a decisão (em junho) dos Estados Unidos de saírem do Acordo de Paris.

Concluído em 12 de dezembro de 2015 durante a conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP21) em Paris, assinado por quase todos os países do mundo, o Acordo de Paris entrou em vigor a 4 de novembro de 2016. Visa limitar a subida da temperatura mundial reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa.