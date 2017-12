China constrói campos para receber refugiados norte-coreanos

A China está a construir uma rede de campos de refugiados ao longo da sua fronteira com a Coreia do Norte, uma vez que se admite que o regime de Kim Jong-un possa colapsar em breve e levar à fuga de milhares de pessoas em busca de segurança e melhores condições de vida. Assim, de acordo com um documento interno divulgado pela maior empresa estatal de telecomunicações chinesa, China Mobile, três aldeias em Changbai – província norte-coreana autónoma sob administração da China – e duas cidades fronteiriças a nordeste, na província de Jilin, foram destinadas aos campos; afirma “The New York Times”.

Os campos são uma velada admissão por parte da China de que a instabilidade provocada pela Coreia do Norte é cada vez mais visível e que norte-coreanos em massa possam tentar atravessar o rio Tumen, que divide os dois países, salienta o diário nova-iorquino.

Durante anos, as políticas chinesas em relação à Coreia do Norte têm-se focado em manter a estabilidade no país vizinho, conhecido como “Estado ermita”. Apesar das sanções internacionais, o governo de Kim Jong-un, tem intensificado, nos últimos meses, o seu programa balístico e nuclear, aumentando a instabilidade interna e as hipóteses de conflito com os Estados Unidos. Todavia, Lu Kang, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, declarou, na segunda-feira, que não estava a par de tal plano para receber os possíveis refugiados, mas não negou a sua existência.

Na semana passada, o “Jilin Daily”, um jornal local, advertiu os residentes de como reagir em caso de uma explosão nuclear ou chuva radioativa.

A China não agravou as sanções contra a Coreia do Norte – como o corte total das vendas de petróleo – por medo de provocar um colapso que resultaria num inevitável fluxo migratório que causaria uma enchente no nordeste da fronteira.