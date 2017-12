Áustria. Pelo menos um morto e 18 feridos em explosão em terminal de gás

Pelo menos uma pessoa morreu e 18 ficaram feridas esta manhã numa explosão no terminal de gás de Baumgarten, no leste da Áustria. Desconhecem-se ainda as causas do incidente.

“Uma explosão ocorreu às 8h45 (7h45 em Lisboa), seguida de um incêndio. As coisas estão sob controlo, mas há vários feridos, segundo os primeiros relatos”, declarou o porta-voz da polícia, Edmund Tragschitz, à AFP.

Inicialmente vários meios de comunicação deram conta da existência de 60 feridos, mas segundo fonte da Cruz Vermelha citada pela AP o balanço é de uma vítima mortal e 18 feridos.

O terminal de Baumgarten – que fica situado junto à fronteira com a Eslováquia – é o maior centro de distribuição de gás austríaco e um dos principais da Europa, que chega da Rússia e da Noruega, entre outros países.