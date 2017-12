Anfitrião do Airbnb preso por ter colocado câmara em quarto de hóspede

A enfermeira de 26 anos descobriu a câmara de vídeo quando tentava regular um suposto despertador colocado no quarto onde estava hospedada no estado norte-americano da Carolina do Sul

Cesar Adam Mendez Fuentes, um homem de 35 anos que alugava um apartamento através do Airbnb no estado norte-americano da Carolina do Sul, foi preso e acusado de voyeurismo, após uma enfermeira ter indicado que descobrira uma câmara de vídeo num quarto que este lhe alugara. A enfermeira de 26 anos, cuja identidade não foi divulgada, descobriu a câmara quando tentava regular um suposto despertador que se encontrava no quarto. “Ela começou a manipular o despertador e percebeu que não tinha nenhum botão para ligar ou desligar. Percebeu então que provavelmente seria uma câmara e ela abandonou o apartamento”, referiu o sargento Johnathan Bragg à TV FOX da Carolina. O Airbnb emitiu uma declaração relativa ao caso lamentando o incidente e confirmando que banira a título difinitivo Mendez Fuentes do seu site: “O Airbnb leva a privacidade muito a sério e não há absolutamente lugar na nossa comunidade para este tipo de comportamento ilegal e ultrajante. O indivíduo envolvido foi permanentemente banido da nossa comunidade e a nossa hóspede recebeu todo o nosso apoio. Nós contactámos as forças da lei para oferecer auxílio na sua investigação”